Nichts ist vielfältiger als die Tierwelt. Sie ist voller faszinierender und erstaunlicher Arten, von winzigen Insekten bis zu gigantischen Walen. Doch es gibt auch eine besondere Gruppe von Tieren, die aufgrund ihrer Miniaturgröße besonders beeindruckend ist. Diese kleinen Lebewesen der Natur sind die kleinsten Tiere der Welt und faszinieren nicht nur durch ihre Größe, sondern auch durch ihre einzigartigen Anpassungsstrategien. Sie denken, dass eine Maus schon recht klein ist? Es geht noch kleiner! Erfahren Sie in diesem Artikel, welche Tiere weltweit am kleinsten sind und noch weitere Fakten über sie.

Die kleinsten Tiere der Welt in der Kategorie der Säugetiere

Säugetiere sind Wirbeltiere, die in der Regel behaart sind, Milchdrüsen besitzen und lebend gebären. Zu den bekannten Wirbeltieren gehören Hunde, Katzen, Elefanten, Wale und der Mensch. Doch keines davon gehört auch zu den kleinsten Säugetieren. Hier eine Auswahl der kleinsten Säugetiere:

1) Etruskerspitzmaus

Die Etruskerspitzmaus ist eine der kleinsten Säugetierarten der Welt und gehört zur Familie der Spitzmäuse. Sie teilt sich gemeinsam mit der Schweinsnasenfledermaus den Titel der "kleinsten Säugetieren der Welt". Sie hat ein Körpergewicht von lediglich 2 bis 3 Gramm und eine Körperlänge von nur 5 Zentimetern, wie der Tierpark Görlitz berichtet. Die Spitzmaus hat eine Herzfrequenz von bis zu 1300 Schlägen pro Minute und atmet 900 Mal pro Minute. Aufgrund ihres extrem hohen Stoffwechsels muss die Etruskerspitzmaus ständig nach Nahrung suchen und verschlingt täglich etwa 15 Heimchen oder Mehlwürmer, was etwa anderthalb Mal ihrem eigenen Körpergewicht entspricht.

2) Schweinsnasenfledermaus

Die Schweinsnasenfledermaus ist eine äußerst seltene und winzige Fledermausart, die in Südostasien vorkommt. Die Schweinsnasenfledermaus ist die kleinste bekannte Fledermausart und gilt als eine der kleinsten Säugetieren der Welt. Sie hat eine Flügelspannweite von nur etwa 13 bis 15 Zentimetern und wiegt durchschnittlich nur etwa 1,7 bis zwei Gramm. Die Schweinsnasenfledermaus hat ihren Namen aufgrund ihrer auffälligen, schweinsnasenähnlichen Schnauze.

3) Mausmaki

Mausmakis zählen als kleinste Primaten der Welt. Sie haben eine Körperlänge von etwa 12 bis 14 Zentimetern und ein Gewicht von 50 bis 60 Gramm. Ihre geringe Größe macht sie zu den winzigsten Lemuren. Diese kleinen Primaten sind in verschiedenen Teilen von Madagaskar zu finden und bewohnen eine Vielzahl von Lebensräumen, einschließlich Wäldern und Buschland.

Die kleinsten Reptilien der Welt

Reptilien sind Wirbeltiere mit schuppiger Haut. Hierzu zählen Schlangen, Eidechsen, Krokodile und Schildkröten. Reptilien sind in der Regel kaltblütige Tiere, was bedeutet, dass ihre Körpertemperatur von der Umgebungstemperatur abhängt. Hier eine Auswahl an besonders kleinen Reptilien:

1) Nano-Chamäleon

Das Nano-Chamäleon, das auch Brookesia nana genannt wird, ist eine winzige Chamäleonart, die in der Region von Madagaskar beheimatet ist. Es ist eines der kleinsten Chamäleons und eines der kleinsten Reptilien überhaupt. Erwachsene Exemplare haben eine Gesamtlänge von etwa 1,3 bis 1,7 Zentimetern. Laut National Geographic wird jedoch von Experten befürchtet, dass das Nano-Chamäleon bald schon vom Aussterben bedroht ist, da Regenwälder gerodet werden.

2) Brookesia micra – Stummelschwanzchamäleon

In Madagaskar und Umgebung findet man die Brookesia-Chamaeleons, von denen einige nur etwa 3 bis 4 cm lang werden. Die kleinste bekannte Art, Brookesia micra, hat eine Länge von nur etwa 2,8 Zentimetern. Bis 2021 hatte es den Titel des kleinsten Reptils inne, bis es von Brookesia nana abgelöst wurde.

3) Echse Sphaerodactylus ariasae

Dieser winzige Gecko aus der Dominikanischen Republik ist eine der kleinsten Gecko-Arten der Welt und erreicht eine Gesamtlänge von nur etwa 1,6 cm, wie die Welt berichtet.

Die kleinsten Tiere der Welt: Amphibien

Amphibien sind Wirbeltiere, die sowohl im Wasser als auch an Land leben können. Bekannte Amphibien sind Frösche, Kröten und Salamander. Doch ein Tier ist besonders klein bzw. das kleinste auf der Welt in dieser Gattung:

1) Engmaulfrosch (Paedophryne amauensis)

Dieser winzige Frosch, der in Papua-Neuguinea vorkommt, gilt als der kleinste Frosch der Welt. Die ausgewachsenen Exemplare haben eine Länge von nur etwa 7,7 bis acht Milimetern. Der Frosch schützt sich vor Feinden in der Natur, indem er Gift in seiner Haut hortet.

Die kleinsten Tiere der Welt: Vögel

Vögel sind warmblütige Wirbeltiere mit gefiederten Flügeln und Schnäbeln wie beispielsweise der Adler, der Papagei oder die Eule. Das ist der kleinste Vogel weltweit:

1) Bienenelfe

Der kleinste Vogel der Welt ist der Bienenelfe, auch bekannt als Kolibri-Bienenelfe. Diese winzige Vogelart ist in Zentralamerika, insbesondere in Costa Rica und im Westen Panamas, beheimatet. Laut Geo wiegen die Bienenelfen weniger als zwei Gramm. Sie werden höchstens sechs Zentimeter groß.

Übrigens: Die kleinsten Tiere der Welt sind Ihnen zu unscheinbar? Hier lesen Sie, was die lautesten Tiere der Welt sind. Außerdem erfahren Sie hier, was die giftigsten Tiere Deutschlands sind.