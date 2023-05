Mit einem mehrstufigen Plan sollen mutmaßliche Mitglieder der Gruppe „Vereinte Patrioten“ nach Ansicht der Bundesanwaltschaft bürgerkriegsähnliche Zustände und die Absetzung der Bundesregierung angestrebt haben. Vier Männer und eine Frau stehen deswegen als Angeklagte seit Mittwoch vor dem Oberlandesgericht (OLG) Koblenz. Zentrales Ziel der Gruppe, die Ermittler dem „Reichsbürger“-Milieu zuordnen, sei die Beseitigung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung gewesen, sagte Bundesanwalt Nikolaus Forschner am Mittwoch bei der Verlesung der Anklage. Teil ihres Vorhabens sei unter anderem die Entführung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) gewesen.

Bei den Angeklagten handelt es sich um vier Männer im Alter von 44 bis 56 Jahren und eine 75-jährige Frau. Sie sollen Gründer oder Mitglieder einer inländischen terroristischen Vereinigung gewesen sein und ein hochverräterisches Unternehmen gegen den Bund vorbereitet haben. Ihr Plan bestand laut Anklage aus drei Elementen.

Zum Prozessauftakt wird ein mutmaßliches Mitglied der Terrorgruppe „Vereinte Patrioten“ in den Verhandlungssaal gebracht und unterhält sich mit seinen Verteidigern. | Bild: Boris Roessler/dpa

Ein „Silent Night“ genannter Teil des Vorhabens soll laut Bundesanwaltschaft aus Anschlägen mit Sprengstoff auf die Strominfrastruktur in Deutschland bestanden haben. Ziel sei ein deutschlandweiter Stromausfall gewesen. Der Gruppe sei bewusst gewesen, dass ein solcher Blackout zu erheblichen Schäden und zu Toten führen könnte, hieß es in der Anklageschrift.

Aktion „Klabautermann“: Lauterbach sollte aus Talkshow entführt werden

Mit einer „Klabautermann“ genannten Aktion soll die Entführung Lauterbachs vor laufenden Kameras aus einer Talkshow heraus vorgesehen gewesen sein – nach dem „Ausschalten“ seiner Personenschützer. Ziel sei gewesen, mit der Entführung eines nach Auffassung der Gruppe derart gehassten Politikers wie Lauterbach in der Bevölkerung Zustimmung für die Einsetzung einer neuen Regierung zu bekommen.

Anklage Geplante Lauterbach-Entführung – Mutmaßliche Terrorgruppe angeklagt Das könnte Sie auch interessieren

In einer „False-Flag“-Aktion sei darüber hinaus geplant gewesen, dass ein Schauspieler den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier oder Bundeskanzler Olaf Scholz imitiert und die Absetzung der Bundesregierung sowie die Wiederherstellung der Handlungsfähigkeit des Deutschen Reiches von 1871 verkündet. In einem Schreiben an den russischen Präsidenten Wladimir Putin wollte die Gruppe laut Anklage um Unterstützung werben, auch ein Schreiben an den polnischen Präsidenten Andrzej Duda soll vorgesehen gewesen sein – mit dem Verweis, dass keine Revision der deutschen Ostgrenze beabsichtigt sei. Solche Schreiben soll die angeklagte Frau bereits verfasst haben, der Brief an Putin soll auch auf einem nicht mehr ermittelbaren Weg versandt worden sein.

Die Gruppe soll sich laut Anklage in einen administrativen und einen militärischen Arm aufgeteilt haben. Die Frau soll demnach eine übergeordnete Rolle einer politischen Vordenkerin eingenommen haben. Der 55-jährige Angeklagte Sven Birkmann aus Neuruppin soll eine Führungsrolle im militärischen Arm für sich beansprucht haben.

Vier Männer bei Waffenübergabe festgenommen

Die vier Männer waren im April 2022 festgenommen worden, einer bei einer im rheinland-pfälzischen Neustadt/Weinstraße geplanten Übergabe von bei einem verdeckten Ermittler gekauften Waffen. Die Festnahme der früher als Lehrerin in Mainz tätigen Frau erfolgte im Oktober vergangenen Jahres. Bei bundesweiten Durchsuchungen waren Schusswaffen und Munition, Bargeld, Goldbarren, Silbermünzen und Devisen sichergestellt worden.

Die Rechtsanwälte Philipp Grassl (r) und Stefan Schmidt geben am Ende des ersten Verhandlungstages gegen Mitglieder der Gruppierung „Vereinte Patrioten“ am Oberlandesgericht Interviews. | Bild: Thomas Frey/dpa

In dem Verfahren wird es in den kommenden Monaten auch darum gehen, wie weit die Pläne fortgeschritten waren und wer eine führende Rolle in der Gruppe hatte. Der Anwalt Birkmanns, Philip Grassl, sagte nach dem Auftakt, sein Mandant habe die Vorwürfe teilweise bereits eingeräumt. Er bestreite aber, die Absicht gehabt zu haben, jemanden zu töten. Ziel sei ein unblutiger Umsturz wie 1989 in Ostdeutschland gewesen. Birkmann war nach Ansicht der Bundesanwaltschaft einer der, aber nicht der einzige, Rädelsführer der Gruppe. Anwalt Grassl äußerte den Vorwurf, dass der verdeckte Ermittler seinerzeit zu weit gegangen sei. Es gebe Hinweise, dass er aktiv in das Geschehen eingegriffen habe.

Rheinland-Pfalz Rechtsextremisten planten offenbar Anschläge und Entführung von Lauterbach Das könnte Sie auch interessieren

Lauterbach wünscht sich „harte, gerechte Urteile“

Der von der Gruppe laut Anklage ins Visier genommene Lauterbach sagte zum Prozessbeginn dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: „Verfahren und Vorgeschichte haben mein Vertrauen in unseren Rechtsstaat gestärkt. Dafür bin ich den Beamten, die an der Verhaftung beteiligt waren, und meinen Personenschützern, die auf mich aufpassen, sehr dankbar. Sie riskieren ihr Leben für uns.“ Dem „Spiegel“ sagte er: „Ich wünsche mir harte, gerechte Urteile.“ Nur harte Urteile könnten Nachahmer abschrecken. (dpa)