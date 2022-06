Wegen einer Softwarepanne hatten mehrere Filialen der Drogeriekette dm am Dienstagmorgen vorübergehend Probleme mit ihren Kassen. Einige Filialen blieben deshalb ganz zu. Bild.de berichtete zuerst über die technischen Störungen in dm-Filialen in ganz Deutschland. Andere Medienberichte bestätigen die Probleme.

Auch auf Twitter verbreiteten sich schnell Bilder von aufgehängten Hinweisschildern vor den Filialen, unter anderem in Freiburg.

Auf Anfrage bei der Pressestelle von dm erhielt der SÜDKURIER am Morgen ein kurzes Statement des Vorsitzenden der dm-Geschäftsführung. Christoph Werner: „Heute früh gab es aufgrund eines Softwarefehlers in einer Reihe von dm-Märkten Probleme mit den Kassen. Da das Problem in den Märkten, die bereits um 7 Uhr öffnen, bei Kassiervorgängen aufgetreten ist und sofort festgestellt wurde, konnten unsere IT-Spezialisten die Ursache rasch finden und den Fehler beheben, sodass die meisten unserer Kassen wieder voll funktionsfähig sind.“

Am Nachmittag teilte dm mit, dass alle betroffenen Kassen wieder funktionsfähig seien.

So steht es um Filialen in der Region

Eine Abfrage bei dm-Filialen in der Region am Dienstagmorgen zeigte: Auch hier gab es vereinzelt Probleme. Die Filialen waren aber offen.

In Villingen war die Filiale am späten Vormittag geöffnet. Allerdings konnten Kunden nur mit Karte bezahlen. Umgekehrt das Bild in der Filiale in der Waldshuter Kaiserstraße: Eine Kasse war am Vormittag in Betrieb, allerdings nur mit Barzahlung.

Auch in Überlingen hatte die Filiale geöffnet. Laut Kassiererin habe es aber am Morgen zwischen 8 und 10 Uhr Probleme mit der Kasse gegeben. Die dm-Filiale in Markdorf hatte geöffnet, dort funktionierte laut telefonischer Auskunft alles wieder.

In einer Konstanzer Filiale gaben die Mitarbeiter der Filiale keine Auskunft zu den Störungen und verwiesen auf die Pressestelle.

Wie viele Märkte bundesweit von der Panne betroffen waren, blieb unklar. Das lasse sich erst in der Nachbereitung feststellen, hieß es. Ebenso wurde nicht mitgeteilt, welche Probleme es genau gab.

Schon Ende Mai war es vorübergehend nicht möglich, mit Karte zu bezahlen. Damals waren unter anderem auch Supermarktketten in ganz Deutschland betroffen. Ursache war ein Softwarefehler in einem weit verbreiteten Kartenzahlungsgerät. (dpa / sk)