Der 30-Jährige habe am Donnerstag nahe des Bahnhofs mehrere Passanten mit mindestens einem Messer attackiert, teilte die Polizei am Abend in Nürnberg mit. Zwei Menschen wurden demnach verletzt. Derzeit werde auch geprüft, „ob die Tat mit einem islamistischen oder terroristischen Hintergrund in Zusammenhang zu bringen“ sei.

Zu dem Schusswaffengebrauch gegen den Mann war es den Angaben zufolge gekommen, als Streifenbeamte den Angreifer stellen wollten. Als der 30-Jährige die Polizisten angegriffen habe, hätten diese geschossen.

Angreifer stirbt nach Schüssen

Der Angreifer sei so schwer verletzt worden, dass er trotz umgehender Wiederbelebungsmaßnahmen noch vor Ort gestorben sei, erklärte die Polizei. Die Beamten blieben demnach unverletzt. Die beiden verletzten Passanten waren außer Lebensgefahr.

Es sei derzeit nicht auszuschließen, dass der Mann die Passanten wahllos angegriffen habe, teilte die Polizei weiter mit. Unbeteiligten Zeugen zufolge soll der Mann zudem während der Tat mehrmals „Allahu Akbar“ gerufen haben.

Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Ansbach in enger Abstimmung mit der Ansbacher Staatsanwaltschaft sowie dem Bayerischen Landeskriminalamt geführt und dauern an. (AFP)