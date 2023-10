39-Jähriger Deutscher niedergestochen

Laut Polizei kam auf Mallorca ein Deutscher ums Leben. Der Täter sei in der Nähe des Tatorts festgenommen worden. Die beiden Deutschen seien in einem Lokal an der Playa de Palma in Streit geraten, teilte die Polizei weiter mit. Gegen 2.00 Uhr morgens seien sie auf die Straße gegangen, wo einer der Deutschen ein Messer gezückt und den 39-Jährigen niedergestochen habe. Täter und Opfer hätten dauerhaft auf der Insel gelebt und seien dort gemeldet gewesen.

Der Regionalsender IB3 berichtete, ein Taxifahrer habe kurz darauf den blutenden Mann in der Straße Carrer del Llaüt gefunden, die parallel zum Strand am Ballermann entlangläuft. Nach Angaben des Rettungsdienstes auf der vormals als Twitter bekannten Plattform X konnten Nothelfer beim Eintreffen nur noch den Tod des Deutschen feststellen.

Täter in der Nähe des Tatorts festgenommen

Das Opfer besaß nach Angaben der Polizei auch einen Pass der Dominikanischen Republik in der Karibik. Weitere Angaben zu Täter und Opfer wurden zunächst nicht gemacht. Die Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen.

(dpa)