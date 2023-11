Einmal im Leben Polarlichter sehen. Für viele Menschen ist es ein Traum, der leider unerfüllt bleibt. Denn in der Regel ist dieser Traum mit teuren und weiten Reisen in den hohen Norden Skandinaviens verbunden.

Doch in den Abendstunden des Sonntags, 5. November, gab es das atemberaubende Himmelsschauspiel auch im Süden Deutschlands zu bestaunen – zumindest dort, wo es das Wetter zuließ. Und der ungewohnte Anblick am Horizont sorgte für einige spektakuläre Bilder.

Normal nur in Polarregionen zu sehen

Polarlichter oder Aurora Borealis werden die Lichterscheinungen genannt, die entstehen, wenn Sonnenwinde auf die Erde treffen. Sonnenwinde sind elektrisch geladene Teilchen, die von der Sonne ins All gesendet werden.

Normalerweise schützt das Magnetfeld der Erde und blockt diese Sonnenwinde wie ein Schild ab. In besonders starken Fällen dringen allerdings einige Teilchen in die Atmosphäre ein, wo dann Luftmoleküle zu leuchten beginnen. Das geschieht in der Regel vor allem dort, wo das Magnetfeld am schwächsten ist – nämlich rund um die Pole. Nicht so am Sonntag – da gab es das Schauspiel sogar in Österreich zu sehen. Aber wie kommt‘s?

Im österreichischem Pinkafeld im Burgenland bietet der sternenklare Himmel perfekte Bedingungen, um das Himmelsspektakel festzuhalten. | Bild: Michael Jäger/AZM/dpa

Hohe Sonnenaktivität macht es möglich

Der aktuelle Stand des Sonnenfleckenzyklus steigert die Wahrscheinlichkeit, dass Polarlichter auch bei uns in Süddeutschland sichtbar werden. Dieser Elf-Jahres-Zyklus beschreibt die Aktivität der Sonne, die sich aktuell wieder auf den Maximalwert zubewegt.

Je aktiver die Sonne ist, desto häufiger kommt es zu starken Eruptionen an der Oberfläche, die das Plasma der Sonne regelrecht in das All und Richtung Erde schleudert.

Entsprechend schaffen es mehr Teilchen, das Magnetfeld der Erde zu durchdringen. Das bedeutet, dass der Himmel aktuell, wie schon im Februar geschehen, auch in unseren Breitengraden bunt leuchten kann.

In welcher Farbe der Nachthimmel schließlich erstrahlt, das wird dadurch bestimmt, wie tief die Sonnenwinde in die Erdatmosphäre vordringen. In etwa 100 Kilometern Höhe leuchtet die Luft grün, in etwa 200 Kilometern Höhe rosarot, wie vergangene Nacht auch über den Voralpen.

Fotos in den Sozialen Netzwerken

Wie groß die Begeisterung über das ungewöhnliche Spektakel ist, zeigt sich auch in den sozialen Netzwerken, wo viele Nutzer ihre Schnappschüsse zeigen:

Wie stehen die Chancen, Polarlichter in der Region zu sehen?

Hohe Chancen für die Sicht auf Polarlichter gibt es Anfang der Woche in Baden-Württemberg. „Es lohnt sich Ausschau zu halten“, sagte Carolin Liefke vom Haus der Astronomie in Heidelberg am Montag. In Baden-Württemberg verdeckten Wolken das Naturphänomen am Sonntagabend. Doch laut Deutschem Wetterdienst (DWD) stehen nun klarere Nächte bevor.

Um die Polarlichter zu sehen, sollte man laut Liefke nach Norden schauen. Mit etwas Glück bekommt man so auch die roten Lichter zu sehen. Generell ist die rötliche Färbung seltener, da sie in großen Höhen entsteht. Doch für Süddeutschland ist das rot typisch. Grünliche Polarlichter, wie man sie unter anderem aus Skandinavien kennt, entstehen laut der Expertin in niedrigeren Höhen.

Der Blick in die Sterne soll am Montag- und Dienstagabend wieder gut möglich sein, wie der DWD mitteilte. Demnach sollen sich die Wolken im Südwesten zum Sonnenuntergang auflockern. Am wenigsten Bewölkung erwartet der DWD südlich der Alb. Relativ klar werde es in Oberschwaben und an der Donau, hieß es.

Vielleicht haben Sie Glück und können die Polarlichter auch sehen?Dann schicken Sie uns doch ein Foto vom Himmelsereignis.

