Peter Vogt will sterben: Ein sicherheitsverwahrter Schweizer Straftäter kämpft um sein Recht auf den Tod

Der Mann ist in der Schweiz kein Unbekannter: Verurteilt für Sexualstraftaten in 13 Fällen saß Peter Vogt immer wieder im Gefängnis. Zuletzt kam er für den versuchten Mord an einer Frau zehn Jahre in Haft. Die Strafe hat er längst abgesessen. Doch der 70-Jährige bleibt in Sicherungsverwahrung. Deshalb will Vogt lieber sterben. Und löst mit seinem Wunsch eine schwierige Debatte in seinem Land aus.