Fernsehen vor 49 Minuten

Lea Wagner vor ihrer ersten ARD-Sportschau: „Das Herzklopfen wird enorm sein“

Jessy Wellmer wechselt zu den „Tagesthemen“, den freien Moderatoren-Platz in der „Sportschau am Samstag“ in der ARD übernimmt die Journalistin Lea Wagner. Fußball ist für die 29-Jährige eine Familienangelegenheit.