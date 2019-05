von Hajo Schumacher

Neulich beobachtete ich den sehr engen Mitarbeiter eines sehr wichtigen Politikers, wie er auf einem Stehempfang präzise alle neunzig Sekunden sein Smartphone aus der Hosentasche zog, einen kurzen Blick darauf warf, bei dem er nicht viel erkennen konnte und das Gerät zurücksteckte. Ob am Tresen, mitten im Gespräch, während er einen Schluck nahm, zuverlässig behielt er seinen Rhythmus bei. Ob das den ganzen Tag so geht? Überall? Nachts?

Bewunderung für Menschen, die das Smartphone vollständig in sich integriert haben

Ich hatte auch mal diese Automatisierungsphase. Damals, als ich Marathontraining mit Lebensinhalt verwechselt habe, starrte ich unablässig auf die Pulsuhr, nicht etwa, um Informationen über Herzfrequenz, getötete Kalorien oder Tagesschritte zu erhalten, sondern um mir selbst zu versichern, dass ich am Leben bin. Ich bewundere Menschen, die das Smartphone vollständig in sich integriert haben.

Mein Smartphone – ein digitaler C-Kadett

Ich dagegen mache mir ganz unlindnerhaft quälende Gedanken, weil ich seit einem Vierteljahr wieder ein Smartphone besitze, einen digitalen C-Kadett, weder schön noch schnell, aber zuverlässig. Vor vier Jahren hatte ich das Smartphone radikal verbannt, weil: zu viel Information. Mein Arbeitsspeicher hat nur die Größe eines Notizzettels. Damit entspreche ich der Norm, sagt die renommierte Lernforscherin Barbara Oakley.

Der eigene Arbeitsspeicher ist schnell voll

Wir können nicht mehr als vier Aufgaben gleichzeitig bearbeiten, weiß Oakley: Während ich schreibe, kann ich Musik hören, das Frühstückshungergrummeln ignorieren und mich auf nächste Kapitel Helix von Marc Elsberg freuen. Das war´s. Pingen jetzt neue Mails oder Facebook-Messages, dann qualmt der Speicher, und die Qualität der Arbeit sinkt rapide. Gilt leider zu 110 Prozent für mich.

Panorama Die Netzentdecker-Kolumne: Alle Beiträge von Hajo Schumacher Das könnte Sie auch interessieren

Aus Demut vor der eigenen Beschränktheit habe ich mich also entsmartphoned.

Wer hat die Macht? Mensch oder Maschine?

Und? Wie liefen die drei Monate wieder druff? Erstaunlich entspannt. Weil ich ganz katalanisch die Autonomiefrage gestellt habe, also: Wer hat die Macht: Mensch oder Maschine? Insbesondere mein Interview mit dem Bildungsforscher Gerd Gigerenzer hat mir noch mal klar gemacht: Das Smartphone ist ein Dual-Use-Gerät, eine Technologie mit zwei Seelen.

Zwanzig Prozent Nutzen, der Rest besteht aus Glotzen

Mir, dem Nutzer, bietet das Gerät in etwa zwanzig Prozent der Nutzungszeit praktische Hilfe, der Rest ist Glotzen. Für die Anbieter verhält es sich umgekehrt: Sie schenken mir zwanzig Prozent Nutzen, um meine achtzig Prozent Starrzeit zu monetarisieren. Glotzte ich in diesem Moment auf Bikinimädchen aus Kroatien, würde mein Kontakt vollautomatisch für ein paar Centkrümel an einen Reiseanbieter verkauft. Oder an den Bikinifachhandel. Oderoder.

Meine Zerstreuung bringt den Firmen Geld

Auf Sylt soll es ein Kokstaxi geben, das auf Bestellung Stoff nach Hause liefert. Das Smartphone ist wie das Kokstaxi, das eine Droge namens Zerstreuung ausschließlich während der Fahrt ausgibt. Der Fahrer erzählt mir Witze, schenkt mir Likes, Ideen, Bikinis, die zu mir passen, Wut, Wetter, Klatsch, nur damit ich sitzen bleibe und immer mehr von meinen kleinen miesen Vorlieben preisgebe, die er wiederum umgehend weiter vertickt. Machtfrage: Wer sagt: „Stop!“?

Haben Sie immer einen Spaten dabei?

Und, was dagegen tun? Ganz einfach: offline gehen. Weil ich keine Droge will, sondern ein Werkzeug, bin ich nur online, wenn ich den DB-Navigator für den nächsten Zuganschluss brauche, unterwegs eine dringende Mail lesen oder whatsappen muss. Ansonsten: off mit zwei Klicks. Ich renne ja auch nicht den ganzen Tag mit Spaten rum, nur weil ich vielleicht am Nachmittag kurz mal ein Loch ausheben muss.

Begleiten Sie Hajo Schumacher auf seiner Expedition in die digitale Gegenwart und Zukunft auf www.netzentdecker.de