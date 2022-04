Durban vor 10 Stunden Nach Unwetter-Katastrophe in Südafrika: Opferzahl steigt auf über 400 Nach der Unwetter-Katastrophe in Südafrika ist die Zahl der Todesopfer in der Küstenprovinz KwaZulu-Natal auf 443 gestiegen. Das teilte der Ministerpräsident der Provinz, Sihle Zikalala, am Sonntag mit.

Kinder gehen am 14.04.2022 auf einer durch Überschwemmungen beschädigten Straße in Durban. Nach Angabe der Regionalregierung sei die Zahl der Opfer nach einer Unwetter-Katastrophe in Südafrikas Küstenprovinz KwaZulu-Natal auf 443 gestiegen. | Bild: STR/dpa