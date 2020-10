Mit dem Auto bis ins Herz von Florenz fahren? Nicht unter normalen Umständen. Doch in Zeiten von Corona ist nichts normal. Die Stadt ist ungewöhnlich leer, verglichen mit einem üblichen Sommer.

Ohne Stau fahren wir bis ins Zentrum, der Weg an den Arno ist nahezu leer an diesem späten Nachmittag. Auch in den Hotels am Ufer des Arno ist es ungewöhnlich still. Das Hotel am Platze, Hotel Lungarno etwa, ist sonst besonders stark von Amerikanern genutzt.

Mehr Angestellte als Gäste

In diesen Tagen spürt man schon in der Lobby, dass diese Gäste fehlen. Kaum jemand hält sich dort auf. Es gibt mehr Hotelangestellte als Gäste, könnte man meinen. Dabei wäre ein Hotel wie dieses – direkt am Ufer des Arno – unter normalen Umständen ausgebucht.

Die Straßen, die den Arno in Florenz säumen, sind alles andere als überfüllt. Die Stadt atmet auf. | Bild: Moll, Mirjam

So wie diesem Hotel geht es vielen in Florenz. Auch die Gastronomie muss um ihre Gäste kämpfen. Das ist überall spürbar. Ein Platz auf der Terrasse eines Restaurants direkt am Flussufer? Normalerweise undenkbar. Doch nun sind die Cafés und Bars froh um jeden Gast.

Die berühmte Ponte Vecchio, Verbindungsstück des Stadtkerns über den Arno, kennt man eigentlich nur voller Touristen, dicht gedrängt. Wer es bis an die Balustrade schaffen will, muss für gewöhnlich die Ellbogentaktik einsetzen. Nicht so an diesem Tag.

Platz an der Ponte Veccio? Plötzlich geht‘s

Tagsüber ist die Brücke zwar belebt, aber es bleibt ausreichend Platz, um mit Abstand aneinander vorbeizugehen. Der Fußweg über die Ponte Veccio wird zum gemütlichen Spaziergang, der Blick auf den Flusslauf ist frei, nur wenige Touristen sind auf der Brücke, um sich oder den Ausblick zu fotografieren. Wenn man wollte, könnte man sich dort niederlassen, mitten auf der Straße. Es wäre genug Platz.

Auch vor der berühmten Kathedrale Santa Maria del Fiore ist die Warteschlange überschaubar. Sie entsteht eher deshalb, weil die Besucher vor dem Eintreten die Temperatur messen lassen müssen. Eine Art Laserpistole gibt grünes Licht, wenn kein Fieber festgestellt wird.

Florenz atmet auf

In den Einkaufsstraßen sind zwar einige Menschen unterwegs, doch die Geschäfte sind häufig leer. Die Stimmung in dieser Stadt ist eine andere in diesen Tagen. Ungewöhnlich ruhig und entspannt ist die Atmosphäre. Fast so, als würde Florenz hörbar Luft holen, aufatmen.

Abendstimmung: Blick von der Ponte Vecchio auf den Arno und das Ufer von Florenz. | Bild: Moll, Mirjam

Besonders gegen Abend verstärkt sich dieses Gefühl. Noch weniger Menschen sind unterwegs, die alte Brücke nun nahezu leer. Die Kellnerin im Caffe dell‘oro direkt am Arno gesteht ein, dass genau das der Stadt selbst zwar gut tue. Andererseits seien die fehlenden Touristen natürlich schlecht fürs Geschäft. Es sei nicht leicht gewesen in den vergangenen Monaten, aber langsam kehrten zumindest die europäischen Touristen zurück. Das ist auffällig in dieser Stadt, die sonst besonders von Asiaten und Amerikanern umschwärmt wird.

Abends erwacht die Stadt

Während der Sonne hinter dem Arno untergeht und den Himmel in romantisch rosa Licht taucht, beginnt die Stadt ein wenig aufzuleben. Fahrradfahrer sausen über die leeren Straßen, Kuriere, aber auch Florenzer. Jogger laufen am Fluss entlang, Pärchen sitzen verliebt auf den Mäuerchen, die den Arno begrenzen. Die Bars und Cafés auf dem Weg zum Dom sind gut gefüllt, vor allem mit Einheimischen, möchte man meinen. Das italienische Stimmengewirr jedenfalls spricht dafür.

Ganz für sich: Ein Paar tanzt unter einem Bogengang Rock‘n‘Roll. | Bild: Moll, Mirjam

Auf einem Platz tanzt ein Pärchen ausgelassen Rock‘n‘Roll, die Musik schallt aus einer Musikbox, die die beiden neben ihren Rädern auf den Boden gestellt haben. Einige Spaziergänger bleiben stehen und sehen ihnen zu.

Dieser Text entstand mit freundlicher Unterstützung von Hotel Lungarno (Florenz), Accademia all colle (Bologna) und Agriturismo La Sabbiona (Faenza).