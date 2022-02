Sie war von Anfang an in der Schwarzwaldserie „Die Fallers“ dabei – und verkörperte 27 Jahre lang Johanna Faller. Doch jetzt ist für Ursula Cantieni Schluss: Die 74 Jahre alte deutsch-schweizerische Schauspielerin steige aus persönlichen Gründen aus der Serie aus, teilte der SWR am Mittwochabend mit.

Sie werde bei den Dreharbeiten in diesem Jahr nicht mehr dabei sein. Aber: Da viele Folgen schon längst abgedreht sind, ist Cantieni noch das ganze Jahr 2022 in ihrer Hauptrolle zu sehen.

Cantieni will nun neue Wege gehen

Clemens Bratzler, SWR-Programmdirektor versprach, die Serie werde fortgesetzt, „mit spannenden Geschichten rund um den Fallerhof und auch dem einen oder anderen neuen Gesicht.“

Cantieni sagte zum Abschied: „27 Jahre hat mich die Figur der Johanna Faller eng begleitet, gemeinsam haben wir die Höhen und Tiefen des Lebens gemeistert.“ Nun wolle sie neue Wege gehen. SWR-Intendant Kai Gniffke nannte Cantieni „eine großartige Schauspielerin mit Charisma und warmherzigem Charme“. Laut SWR haben die „Fallers“ regelmäßig mehr als eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer.

(dpa)