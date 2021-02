„Oooooooodin“, brüllt die alte Frau auf den Klippen das Meer an und freut sich wie ein Kind über die haushohen Brecher, die hinter ihr über das Felsplateau schwappen.

Immer wieder halte ich sie, damit das fröhliche Leichtgewicht an meiner Seite nicht von einer bösen Windbö, einer irischen „Gale“, in den Nordatlantik geblasen wird, an einer Küste, wo schon so manch Kahn sein kühlnasses Grab fand.

Im Sturm auf den wildumtosten Klippen von Tory Island lässt sich wunderbar das Meer anbrüllen – das befreit die Seele (hier brüllt Waltraut Wyneken). | Bild: Constanze Wyneken

Die Frau ist meine Mutter, 82 Jahre alt, und wir stehen an der Steilküste von Tory Island, zwischen Leuchtturm und den Gräbern der protestantischen Soldaten.

Wie die Wikingervorfahren

Wir haben Wikingervorfahren und darum muss meine Mutter immer Odin rufen, wenn sie am wild tosenden Meer steht und vor ihr die „Seepferde“ (vom Wind fortgetragene Wellenkämme) über das Wasser preschen.

Da geht es jedes Mal ein wenig mit ihr durch, was aber nicht stört, denn es gibt hier niemanden, der uns sehen oder hören könnte.

Steil und zerklüftet

Tory Island ist die nördlichste Insel der Republik Irland, ganz oben in der Grafschaft Donegal, wo die Winde rau, die Küste steil, zerklüftet und lebensgefährlich und die hügelige Landschaft so zottelig ist wie die Schafe hinter den Klippen.

Wer mal so einen richtigen Sturm erleben möchte, der muss nach Tory fahren, auch auf die Gefahr hin, dass er vielleicht nicht mehr zurückkommt, weil die Fähren ausfallen, wenn der Meeresspiegel gefährlich ansteigt.

Mitten in der felsigen Einöde: Im Westen von Tory Island strahlt plötzlich eine rotlackierte Bank – skurril, wie vieles in Irland. | Bild: Constanze Wyneken

„Ja, hin nach Tory kommen sie alle…“, sagte ein irischer Bekannter zu mir, als ich ihm erzählte, wo wir hinwollen. Eine Rückkehr ist also stets ungewiss. Im Zweifelsfall bleibt man eben ein paar Tage, oder auch mal eine Woche länger. Das muss man wissen, bevor man übersetzt.

Zwar gibt es auch einen Helikopter, aber dieser Service wird dann ab einer gewissen Windstärke auch nicht mehr angeboten. Ein gewisser Sinn fürs Abenteuer sollte also bei einem Tory-Reisenden schon vorhanden sein.

Wir, meine Mutter und ich, haben diesen Sinn. Meine Mutter war bereits zweimal zuvor in Irland, mit mir. Für mich ist Irland ein bisschen wie eine zweite Heimat geworden. Ich bereise dieses Land, seit ich siebzehn Jahre alt bin, habe viele Freunde und Bekannte dort und habe dort auch ein Semester studiert.

Atemberaubend schön: die Klippen auf Tory Island. | Bild: Constanze Wyneken

Mein Herz schlägt für Irland und so ist es nur natürlich, dass ich dieses grüne Sehnsuchtsland mit der Person, die ich auf der Welt am meisten liebe, bereise.

Mit 82 sagt man auch nicht mehr „das machen wir mal irgendwann“, denn dieses „Irgendwann“ kommt vielleicht nie – zu viel kann dazwischen kommen. Wenn man jung ist, glaubt man, man habe ewig Zeit für alles und man tendiert dazu, Dinge zu verschieben, teils bis ins Unendliche.

Der Schock: Die MS-Diagnose

So dachte ich auch – bis zu meiner MS-Diagnose in 2016. Da blieb für mich die Welt kurz stehen und nachdem ich mich von meinem Erstschock erholt hatte, dachte ich: „Hoppla! Es gibt kein Morgen, es gibt nur das Jetzt!“

Insofern kann ich für mein Leben behaupten, dass diese Diagnose das Beste war, was mir passieren konnte. Denn sie hat mir die Augen geöffnet für das Wesentliche.

In diesem Jetzt touren wir also durch Irland, meine Mutter und ich. Da wir ja nicht zum ersten Mal hier sind, haben wir uns diesmal eher auf den Norden der Republik konzentriert, die County (Grafschaft) Donegal, deren Name (auf Irisch „Dún na nGall“) so viel bedeutet wie „Die Festung der Fremden“ und Bezug nimmt auf die vielen Eindringline und Eroberer, vor allem Wikinger und Engländer, die das Land zu dem ihren machen wollten.

Stolz und dickköpfig

Stolz sind sie im Norden der Republik und dickköpfig, nicht nur aber vor allem auf Tory Island. Das gälische Wort „toraigh“ bedeutet zum Einen „die hohen, felsigen Klippen“.

Es bedeutet aber auch etwas Anderes, nämlich „Piraten“ und weist damit auf die wilde und unbändige Seele der Bewohner hin, die ihre Insel stets verteidigten und an ihr festhielten.

Der Gemeinschaftsclub von Tory ist für alles da: er ist Kneipe, Tanzsaal, Billiardstube, Konzertsaal, Versammlungszentrum, Bingocasino, Festsaal für Hochzeiten, Geburtstage, Wahllokal und Trauerhalle in einem. | Bild: Constanze Wyneken

Anfang der 70er-Jahre sollte Tory Island entvölkert werden, damit die irische Regierung keine administrativen Aufgaben mehr für die nur wenig bewohnte Insel übernehmen musste. Bis dahin gab es auf der Insel weder Strom noch fließend Wasser.

Jedoch hatte die Regierung ihre Rechnung ohne die Bewohner der Insel gemacht, die sofort die demokratisch gewählte Cooperative „Comharchumann Thorai Teo“ gründeten, welche seit 1972 alle Belange der Insel eigenständig managt. Die Entvölkerung (der leider mehrere andere Inseln Irlands zum Opfer fielen) konnte so abgewendet werden. Heute leben auf Tory im Winter 170 und im Sommer bis zu 300 Personen, Tendenz steigend.

Es gab sogar einen König

Im Übrigen ist Tory Island skurrilerweise auch noch eine Monarchie, nämlich die letzte Irlands. Der König von Tory „Rí Thoraí“ wird demokratisch gewählt und hat heutzutage maßgeblich repräsentative Aufgaben inne – wie z.B. Besucher begrüßen, die Inselansichten nach außen vertreten oder als Sprachrohr fungieren.

Früher regelte der König Streitigkeiten der Bewohner um Land oder Vieh, das ist heute nicht mehr nötig.

Leider ist der letzte König Patsy Dan Rodgers, ein begnadeter, gälisch-sprachiger Akkordeonspieler mit einem Schalk im Nacken, der stets für staatliche Gelder und die öffentliche Förderung der Insel kämpfte, im Oktober 2018 verstorben. Einen Nachfolger hatte er nicht ernannt und so ist es bisher unklar, ob es wieder einen König geben wird auf Tory.

Nahe dem Pier in der West-Town von Tory befinden sich die Überreste eines Klosters aus dem 6. Jahrhundert: ein sogenanntes Tau-Kreuz („An Chros Tau“), das aus einem einzigen Glimmerschieferstein gehauen wurde und Fragmente eines Rundturms. | Bild: Constanze Wyneken

Geblieben ist der Zusammenhalt der Bewohner untereinander, die Rücksicht aufeinander und die Fürsorge füreinander. Dies gilt allerdings für die gesamte Republik „Éire“ – ein Land das erst 1949, nach drei Jahrhunderten britischer Herrschaft, aus dem Commonwealth ausschied.

Freundschaft und Familie sind die wohl höchsten Güter und Werte in Irland. Und so scheint es wie eine Fügung, dass ich mit meiner Mutter in dieses Land gereist bin, um unsere Verbundenheit zueinander aufleben zu lassen.

Die Iren lieben das, was wir da tun, und zeigen uns dies immer wieder deutlich mit Worten der Bewunderung und Taten. Ein Taxifahrer kommentierte die Fitness meiner Mutter (trotz ihres hohen Alters) mit den Worten „Oh, but she‘s so fresh!“ („Oh, sie ist aber doch so knackig!“). Die ganze Reise über mangelte es uns nicht an unerwarteten Mitfahrgelegenheiten, Tee- und Essenseinladungen oder Übernachtungen, die wir nicht bezahlen dürfen. Hilfsbereit sind die Iren immer – aber diesmal war es rührend, was uns zuteil wurde.

Eine Reise wie diese brennt sich in das Gedächtnis ein wie nichts Anderes. Die wundervollen Erinnerungen füllen unser Herz und unsere Seele, werden uns auch durch schwere Zeiten hindurch tragen und für immer ein Lichtblick bleiben. Eines Tages, nach Corona, werden wir alle wieder reisen dürfen und ich habe mir fest vorgenommen, mit meiner Mutter bald wieder eine solche Reise zu machen, so lange uns noch Zeit bleibt. Und ich wünsche es jedem von uns: Schiebt nichts auf. Tut es einfach, wenn Euch danach ist.

------------------------

„Mögen die Grenzen, an die du stößt, einen Weg für deine Träume offenlassen.“ (Irischer Segenswunsch)