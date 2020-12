Weihnachten Nur für Abonnenten vor 9 Stunden

Mutmach-Geschichten in der Coronazeit: Malerin Monira Egenolf erzählt vom Glück, Kunst zu schaffen

Corona hat es allen Menschen in diesem Jahr schwer gemacht. Hier lesen Sie Geschichten, die Mut machen sollen. Amelie Monira Egenolf aus Heiligenberg ist Malerin. Sie hatte zum ersten Mal eine Ausstellung in Mailand und möchte Kinder und Eltern mehr an die Kunst heranführen.