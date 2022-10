Die britisch-amerikanische Schauspielerin Angela Lansbury ist tot. Der Star der TV-Serie „Mord ist ihr Hobby“ starb am Dienstag im Alter von 96 Jahren in Los Angeles, wie die Familie mitteilte. Ihre Mutter sei zu Hause „friedlich“ im Schlaf gestorben, nur fünf Tage vor ihrem 97. Geburtstag, schrieben die drei Kinder der Schauspielerin. Viele Kolleginnen und Kollegen würdigten den Bühnen- und Filmstar und drückten ihre Trauer aus.

Hollywood würdigt Bühnenstar Lansbury

Lansbury habe ein „absolut wunderbares Vermächtnis“ hinterlassen, schrieb Oscar-Preisträgerin Viola Davis (57) auf Twitter. Sie habe Generationen von Schauspielern inspiriert, nach besseren Leistungen zu streben. „Angela Lansbury für immer und ewig“, schrieb „West Side Story“-Star Rachel Zegler (21) auf Twitter. „Es kommt selten vor, dass eine Person mehrere Generationen berühren kann, mit eine Bandbreite von Werken, die ein Jahrzehnt nach dem anderen definieren“, würdigte Josh Gad (41, „Die Schöne und das Biest“) seine Kollegin.

„Knives Out“-Regisseur Rian Johnson sprach von einer „absoluten Legende“. „Sex and the City“-Star Kim Cattrall dankte Lansbury für „all die unvergesslichen Charaktere und Aufführungen“. Auch George Takei, Jason Alexander und Fran Drescher drückten ihre Bewunderung aus.

Kino Wer wird der nächste James Bond? Diese sechs Kandidaten stehen hoch im Kurs Das könnte Sie auch interessieren

Geboren am 16. Oktober 1925 in London, war Lansbury schon früh von Hollywood fasziniert und nahm als Teenager Gesangs- und Schauspielunterricht. Ihre Familie zog während des Zweiten Weltkriegs in die USA. Bereits mit ihrem ersten Film „Das Haus der Lady Alquist“ schaffte die 20-Jährige den Durchbruch. Lansbury wurde für ihre Darstellung eines intriganten Dienstmädchens für den Oscar als beste Nebendarstellerin nominiert, gefolgt von einer zweiten Nominierung für „Das Bildnis des Dorian Gray“.

24. Mai 1966 in New York: Angela Lansbury, der Star des Broadway-Musicals „Mame“, kommt zu einer Party nach der Eröffnung der Show in New York. | Bild: dpa

Dutzende von Hollywoodfilmen wie der preisgekrönte Thriller „Botschafter der Angst“ und „Tod auf dem Nil“ folgten, außerdem Broadway-Produktionen wie „Mame“, „Sweeney Todd“ und „Gypsy“. Lansbury errang einen Ehren-Oscar, drei Oscar-Nominierungen, sechs Golden Globes und fünf Tony Awards. Doch „Mord ist ihr Hobby“ brachte sie als Hobby-Detektivin Jessica Fletcher in die Wohnzimmer der Welt – es war eine der populärsten und am längsten laufenden Detektivserien aller Zeiten. Nach zwölf Jahren TV-Laufzeit löste Lansbury als neugierige Detektivin 1996 ihren letzten Fall. (dpa)