Der Fernsehjournalist Frank Plasberg hört als Moderator der ARD-Taksendung „hart aber fair“ auf. Nach fast 22 Jahren werde der 65-Jährige die Aufgabe Ende November abgeben, teilte der Westdeutsche Rundfunk (WDR) am Mittwoch in Köln mit. Plasbergs Nachfolger wird demnach sein 32-jähriger Kollege Louis Klamroth. Dieser übernimmt die Moderation der Politiktalksendung im Januar.

Fernsehen Warum TV-Talkshows dank Corona einen Aufschwung erleben und was die Verantwortlichen der Formate selbst dazu sagen Das könnte Sie auch interessieren

Genauere Angaben zum Hintergrund des Wechsels machten Plasberg und der WDR nicht. Er wolle, dass sich die Sendung „weiter entwickelt“, erklärte Plasberg. „Dafür ist jetzt der richtige Zeitpunkt.“ Für ihn sei es „ein Glück“ gewesen, diese mehr als 20 Jahren lang moderieren zu dürfen. Klamroth erklärte, er freue sich sehr auf die Moderation. „hart aber fair“ sei „eines der etabliertesten Formate im deutschen Fernsehen“.

„hart aber fair“ seit mehr als 20 Jahren im TV

„hart aber fair“ wird am Montagabend ausgestrahlt und befasst sich jeweils 75 Minuten lang mit aktuellen Themen aus Politik und Gesellschaft. Es diskutieren Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur, zudem kommen Zuschauer zu Wort. Die Sendung wird seit mehr als 20 Jahren ausgestrahlt und erhielt zahlreiche renommierte Medienpreise, darunter 2003 den Deutschen Fernsehpreis.

Die Sendung lief zunächst ab 2001 im WDR, bevor vor 15 Jahren der Wechsel in das bundesweite ARD-Hauptprogramm erfolgte. Sie wird in Berlin und Köln aufgezeichnet und von einer Firma im WDR-Auftrag produziert, an der Plasberg als Inhaber mitbeteiligt ist. Plasberg, der seine journalistische Karriere als Zeitungsreporter begann, moderiert daneben auch andere Shows.

Das ist Plasberg-Nachfolger Louis Klamroth

Louis Klamroth im Oktober 2021 bei der lit.Cologne-Veranstaltung „Mit Fakten gegen Fakes!“ | Bild: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/dpa

Klamroth arbeitete bisher als Moderator und Journalist für verschiedene deutsche Fernsehsender wie n-tv, ProSieben und das ZDF. Auch er besitzt eine eigene Produktionsfirma. Für seine Polittalkshow „Klamroths Konter“ bei n-tv erhielt Klamroth vor vier Jahren den Förderpreis des Deutschen Fernsehpreises. (AFP)