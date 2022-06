Schnell dem Kumpel antworten oder das Wetter checken: Für viele gehört der Griff in die Hosentasche auch auf dem Klo dazu. Wird das Smartphone zur Keimschleuder, wenn man es auf der Toilette nutzt?

Entscheidend ist, wie man es mit der Hygiene hält – und zwar ganz generell. Denn das Smartphone ist gewissermaßen die verlängerte Hand, so Markus Egert, Professor für Mikrobiologie und Hygiene an der Hochschule Furtwangen.

Keime übertragen sich nicht über die Luft

„Wenn Sie mit Händen, die durch Fäkalbakterien kontaminiert sind, an Ihr Smartphone gehen, landen die natürlich auch dort“, sagt der Wissenschaftler, der zu dem Thema forscht. Wer sich bei Toilettenbesuchen jedoch konsequent und gründlich die Hände wäscht, hat in Sachen Keimbelastung nicht viel zu befürchten – selbst bei der Handynutzung auf dem Klo.

Auch in einem anderen Punkt kann Egert Entwarnung geben: „Durch die Umgebungsluft auf der Toilette kommen nicht mehr Bakterien auf das Handy als sonst.“ Gut zu wissen: Die Oberfläche eines Smartphone bietet Mikroorganismen keine allzu guten Lebensbedingungen. „Es ist sehr glatt, trocken und relativ nährstoffarm“, sagt Egert.

Regelmäßig abwischen – am besten nach dem Kochen

Dennoch ist es sinnvoll, das Smartphone regelmäßig abzuwischen – etwa mit einem Mikrofasertuch oder einem anderen leicht feuchten Tuch. Laut Egert lassen sich alleine auf diesem mechanischen Weg rund 80 bis 90 Prozent der Keime auf dem Touchscreen entfernen.

Übrigens: Besonders nach dem Kochen ist es aus hygienischer Sicht ratsam, das Smartphone zu reinigen. Egert nennt ein Beispiel: „Sie tauen ein Hähnchen auf und machen sich dann ein Kochvideo an. In so einer Situation kann es dazu kommen, dass Sie das Smartphone mit Lebensmittelerregern kontaminieren.“

Denn: Auf einem rohen Stück Fleisch ist die Dichte an Keimen hoch. Im Zweifel ist also nicht die Toilette der Ort, an dem man sich um die Keimbelastung seines Smartphones Gedanken machen sollte – sondern die Küche.