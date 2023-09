In roten Sturzbächen floss es durch die Straßen des kleinen portugiesischen Ortes São Lorenço do Bairro in der Region Coimbra. Zuvor waren zwei riesige Tanks eines Weinproduzenten explodiert. 2,2 Millionen Liter Wein flutete Straßen, Grundstücke und einen Keller.

Mehr als eine Stunde lang sei der Wein aus den Tanks geflossen, wie der Geschäftsführer des Weinproduzenten der „New York Times“ berichtete. Außerdem werde die Flüssigkeit, die aufgefangen wurde, in eine Kläranlage gebracht. Das Unternehmen hat sich für diesen Vorfall bereits entschuldigt.

Medienberichte zufolge soll dabei niemand verletzt worden sein. Warum die Tanks kaputt gegangen sind, wird derzeit von Behörden untersucht.