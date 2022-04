Washington vor 1 Stunde Mensch zündet sich vor Oberstem Gericht in den USA selbst an Vor dem Obersten Gericht in den USA hat sich ein Mensch selbst angezündet.

Dieses vom Obersten Gerichtshof zur Verfügung gestellte Foto zeigt die am Obersten Gerichtshof in Washington drapierte Richterbank. Vor dem Obersten Gericht in den USA hat sich ein Mensch selbst angezündet. | Bild: FRED SCHILLING