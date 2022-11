USA vor 12 Stunden Mehrere Tote nach Schüssen in Walmart-Supermarkt in den USA Bei einem Schusswaffenangriff in einem Walmart-Supermarkt im US-Bundesstaat Virginia sind mehrere Menschen getötet worden.

In diesem Videostandbild trifft die Polizei von Virginia am Tatort ein, nach tödlichen Schüssen in einem Walmart-Supermarkt am Dienstagabend. | Bild: Uncredited/WAVY-TV 10/AP/dpa