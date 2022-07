von Rolf Hohl

1. Nirgendwo wird mehr gelogen

Die Reisebranche hat es zu einer gewissen Kunstform gebracht, ihre potenziellen Kunden vom ersten Kontakt an mit übertriebenen Erwartungen zu füttern. Und die Reisebranche ist eine der wenigen Lebensbereiche, wo die meisten Menschen das billigend in Kauf nehmen.

In Prospekten locken traumhafte Hotels in naturbelassener Umgebung mit freundlichen Leuten, wohin man auch blickt. Die Realität ist oft das Gegenteil: Abbruchreife Unterkünfte, vermüllte Strände und genervte Miturlauber.

Trotzdem wollen die Daheimgebliebenen oder woandershin Verreisten über Instagram und WhatsApp mit Bildmaterial versorgt werden, wie schön doch alles ist. Dass die Wirklichkeit ganz anders aussieht, interessiert da meist ebenso wenig wie die geschönten Bilder selbst.

2. Ruhe geht anders

Bereits die Anreise zu den vermeintlichen Traumzielen ist eher ein Martyrium als ein Erlebnis, an das man sich gerne erinnert. Da verrinnt die Lebenszeit an Check-ins und Rezeptionen, in Staus und an Tankstellen, an Bahnhöfen und in vollen Zügen.

Das alljährliche Chaos am Flughafen ist nicht der einzige Grund, im Sommer lieber zu Hause zu bleiben. | Bild: dpa/Jeroen Jumelet

Flugreisen gleichen eher Gefangenentransporten und am Ziel angekommen, scheuchen Reiseleiter die Besuchermengen im Akkord durch die Touristenattraktionen. Zu verweilen und zur Ruhe zu kommen ist in diesem Programm nicht vorgesehen.

Die gesuchte Erholung tritt frühestens dann ein, wenn man wieder zu Hause angekommen ist, bis auf flaue Mägen alle noch einigermaßen gesund sind und niemand sein Handy oder Geldbeutel verloren hat. Und am nächsten Tag geht‘s auch schon wieder ab an die Arbeit.

3. Die Alternativen sind naheliegend

Wer dieser Tage lieber zu Hause geblieben ist, hat dafür für all jenes Zeit, das ansonsten und besonders in der Pandemie auf der Strecke geblieben ist: Freude und entfernte Familienmitglieder besuchen, Grillabende mit den Nachbarn, ausgedehnte Fahrradtouren oder eine mehrtägige Bergwanderung. Kurzum: das Schöne im Bekannten zu suchen.

Fernreisen suggerieren oft Abenteuer und Weltoffenheit, aber das ist in Zeiten von Pauschalangeboten längst vorbei. Abenteuer sind höchstens dort zu finden, wo die Reisen nicht schon vollständig durchorganisiert sind. Also da, wo sie eben gerade nicht versprochen werden, weil man sich selbst darum kümmern muss.

Auch wirkliche Überraschungen gibt es kaum, weil alles bereits zuvor im Internet erkundet wurde, man die Ziele abgesteckt und schon auf Fotos gesehen hat.

4. Die Menschen vor Ort haben nichts davon

Reiseanbieter werben gerne mit direkten und interessanten Kontakten zur heimischen Bevölkerung in fernen Ländern. Dabei wird gerade in ärmeren Regionen dieser Welt penibel darauf geachtet, dass Armut und Elend – und damit die Lebensrealität vieler Menschen – für Besucher bloß nicht sichtbar werden.

Wer sich nicht auf Geschäfte mit den großen Tourismuskonzernen einlassen will, bleibt in diesem System außen vor. Blicke hinter diese Kulissen erhalten hingegen jene, die auf eigene Faust abseits der Reiseströme und in der Nebensaison reisen.

5. Es gibt bessere Zeiten, zu reisen

Nicht nur, dass es in unseren Breiten im Sommer mit Blick auf die Temperaturen keinen vernünftigen Grund gibt, gen Süden zu fahren – es ist auch nicht besonders sinnvoll. Gerade in einer Ferienregion wie dem Bodensee lässt sich derzeit das hektische Chaos an den Flughäfen mit Gelassenheit aus der Distanz beobachten.

Im Liegestuhl am See kann man sich ja schon mal Gedanken machen, was es im Herbst dann im näheren In- und Ausland noch so zu entdecken gäbe. Und ob man da auch hinkommt, ohne sich in ein Flugzeug zu setzen.