Star-Koch Alfons Schuhbeck muss ins Gefängnis. Das Landgericht München I verurteilte den 73-Jährigen am Donnerstag wegen Steuerhinterziehung zu drei Jahren und zwei Monaten Haft ohne Bewährung. Der Mitbeklagte wurde wegen Beihilfe zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt.

Gericht bleibt unter den Forderungen der Staatsanwaltschaft

Das Gericht blieb bei Schuhbeck unter den Forderungen der Staatsanwaltschaft, die vier Jahre und zwei Monate gefordert hatte. Schuhbecks Verteidiger hatten für eine Bewährungsstrafe plädiert. Bei dem Mitangeklagten hatte die Staatsanwaltschaft ebenfalls eine Bewährungsstrafe gefordert.

Die Staatsanwaltschaft hatte Schuhbeck vorgeworfen, unter anderem mithilfe eines Computerprogramms Einnahmen am Finanzamt vorbeigeschleust zu haben. Insgesamt geht es um mehr als 2,3 Millionen Euro an Steuern, die Schuhbeck so zwischen 2009 und 2015 im „Orlando“ und den „Südtiroler Stuben“ hinterzogen haben soll.

„Ich weiß, dass es falsch war, was ich getan habe“ Schuhbeck in seinem letzten Wort vor Gericht

Er könne das nicht mehr ändern, könne aber versuchen, den Schaden wieder gutzumachen und die Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen. Zuvor hatten sich auch Mitarbeiter Schuhbecks in einem Brief an das Gericht gewandt, das diesen auch verlesen hatte.

Mehr als 1000 verschwundene Rechnungsnummern

Der Gastronom hatte die Vorwürfe nach und nach weitgehend eingeräumt, aber angegeben, er könne sich an konkrete Vorgänge und Summen nicht erinnern. Er bat das Gericht, ihm zu glauben, „dass die Höhe der stornierten Rechnungen in den „Südtiroler Stuben“ nicht so hoch war, wie es mir bisher vorgeworfen wird“. Von mehr als 1000 verschwundenen Rechnungsnummern gehen die Behörden aus.

Allerdings hatte Schuhbeck auch von technischen Schwierigkeiten beim Erfassen der Rechnungen berichtet.

Er hatte das Gericht „eindringlich“ gebeten, „die Höhe der stornierten Rechnungen noch einmal kritisch zu überprüfen“, aber zeitgleich eingeräumt: „Leider ist es mir nicht mehr möglich, hierfür weitere Unterlagen vorzulegen.“

Gericht sieht hohe kriminelle Energie

Richterin Andrea Wagner sagte, das Gericht habe eine „hohe kriminelle Energie“ bei Schuhbeck feststellen müssen. Es handle sich anders als von der Verteidigung ursprünglich dargestellt nicht um einen typischen Gastrofall, bei dem Wirte Geld aus den Kassen entnehmen, sondern um aufwändige Manipulationen. „Deswegen war unseres Erachtens in der Gesamtschau nichts anderes möglich, als eine Haftstrafe auszusprechen.“

Neben seinem strafmildernd berücksichtigten hohen Alter von 73 Jahren habe Schuhbeck nur sein Geständnis strafmildernd einbringen können. Die Richterin kritisierte insbesondere, dass Schuhbeck keinerlei Schadenswiedergutmachung betrieben und lediglich einmalig 150 Euro bezahlt habe.

Er spricht von den Trümmern seines Lebens

Zwar berichteten Schuhbecks Verteidiger, dass es bis zuletzt Gespräche mit einem Investor über 2,5 Millionen Euro gegegeben habe, die für die Steuerschuld vor dem Urteil bezahlt werden sollten. Diese Gespräche seien aber gescheitert. Die Richterin sagte, Schuhbeck hätte es auch frei gestanden, ein paar tausend Euro zu zahlen. Wer wie Schuhbeck 15 Stunden am Tag arbeite, werde auch entsprechend Geld verdienen.

Die Richterin griff auch Schuhbecks Äußerung auf, nun vor den Trümmern seines Lebens zu stehen und kaufmännisch versagt zu haben. Ja, es sei richtig, der Koch stehe vor den Trümmern seines Lebens. Aber es gelte auch, „der Griff in die Kasse hat nie etwas mit einem kaufmännischen Fehler zu tun.“

Weitere Rechtsmittel sind noch offen

Schuhbecks Verteidiger Sascha König und Markus Gotzens sagten, sie wollten „das Urteil nun prüfen und mit dem Mandanten in den kommenden Tagen besprechen, ob Rechtsmittel eingelegt werden sollen.“ Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte, die Anklagebehörde wolle nun zunächst abwarten, was die Verteidiger machen und dann über mögliche eigene Rechtsmittel entscheiden.

Die Staatsanwaltschaft ist für die Vollstreckung des Urteils zuständig. Behördensprecherin Anne Leiding sagte, dass Schuhbeck erst im Fall einer Rechtskraft ins Gefängnis müsse.

Im bisher letzten prominenten Steuerfall in München war der damalige Präsident des FC Bayern München 2014 zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Hoeneß akzeptierte damals das Urteil kurz nach der Verkündung und musste seine Haftstrafe wenige Wochen später antreten. Schubeck muss nun binnen einer Woche entscheiden, ob er in die Revision vor den Bundesgerichtshof geht oder es wie Hoeneß macht.

(dpa / AFP)