Beim Salut-Schießen auf einer Hochzeit in Dunningen (Kreis Rottweil) hat sich ein Schütze schwer im Gesicht verbrannt. Den Schuss hatte der 59-Jährige im Rahmen der standesamtlichen Vermählung eines Mitglieds des Schützenvereins abgegeben, wie ein Polizeisprecher am Samstag mitteilte. Unklar ist bislang, wie es genau zu dem Unfall kam. Die Schüsse auf dem Privatgelände waren wohl offiziell angemeldet gewesen. Der Mann wurde am Freitag in eine Spezialklinik gebracht. (dpa/lsw)