Auch diese Woche waren unsere Leserinnen und Leser fleißig mit ihren Kameras unterwegs. Die schönsten Eindrücke aus der Region finden Sie hier.

Bild: Leserreporterin Sabine Kabus

Die tolle Abendstimmung am Allensbacher Seeufer hat Sabine Kabus eingefangen.

Bild: Leserreporter Reinhold Köfer

Am Montag zogen die Regenwolken gegen Abend in Richtung Allgäu ab. In Immenstaad war dies eindrucksvoll zu erleben, wie Reinhold Köfer in seinem Bild festgehalten hat.

Bild: Leserreporterin Sabine Kempe-Steidle

Diese niedliche Fellnase fotografierte Leserreporterin Sabine Kempe-Steidle im Garten von Schloss Hersberg in Immenstaad.

Bild: Leserreporter Rolf Bechler

Für die Bienen im Garten von Leserreporter Rolf Bechler aus Weiterdingen gibt‘s viel zu tun.

Bild: Leserreporter Rony Elimelech

Dieses bunte Farbenspiel über der Konstanzer Innenstadt hat Rony Elimelech fotografiert.

Bild: Leserreporterin Sabine Kabus

Sabine Kabus hat diese blühende Pfingstrose auf der Insel Mainau festgehalten.

Bild: Leserreporterin Iris Maier

Gut getarnt ist dieser Laubfrosch, den Iris Maier in Rielasingen Arlen vor die Kamera bekommen hat.

Bild: Leserreporter Karl-Heinz Kech

Die beeindruckende Stimmung in Aach am frühen Morgen hat Karl-Heinz Kech eingefangen.

Bild: Leserreporter Ekkehard Lautenbach

Leserreporter Ekkehard Lautenbach hat diesen Frühlingsboten in Radolfzell geknipst.

Bild: Leserreporter Manfred Aicheler

Manfred Aicheler hat es im Wollmatinger Ried geschafft, den schwarzen Milan bei der Verteidigung seiner Beute zu fotografieren.

Bild: Leserreporterin Margarete Gottlieb

Margarete Gottlieb hat diese Alphornbläser an der Konstanzer Riesenbergkapelle fotografiert.

