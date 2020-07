Burladingen vor 7 Stunden

Mädchen wird leblos in Pool gefunden

Ein vier Jahre altes Mädchen ist in Burladingen (Zollernalbkreis) leblos in einem Gartenpool gefunden worden. Die Vierjährige hatte am Montag zunächst unter Aufsicht vor dem Haus ihrer Mutter gespielt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten: