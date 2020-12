von Sira Huwiler-Flamm

Frau Loetzner, warum macht uns Liebeskummer so fertig?

Ein gemeinsamer Lebenstraum und das Potenzial einer gemeinsamen Zukunft sind gescheitert – das tut weh! Wenn eine Liebe zerbricht, spüren wir das nicht nur seelisch, sondern auch körperlich – das liegt daran, dass sozialer und körperlicher Schmerz im selben Hirnareal verarbeitet werden. Studien zeigen sogar, dass sich in Menschen mit Liebeskummer ähnliche biochemische Effekte wie bei traumatisierten Menschen abspielen – deshalb sollte man Liebeskummer ernst nehmen. Viele Betroffene können nicht mehr essen, sie leiden an Panikattacken oder Atemnot und haben echte körperliche Schmerzen.

Ihr Buch trägt den verlockenden Titel „Liebeskummer bewältigen in 99 Tagen“ – wie kann das gelingen?

Ich würde mich nicht auf die 99 Tage festnageln lassen. Fakt ist aber: Liebeskummer ist so schlimm, so allumfassend, wenn wir gerade mittendrin sind. Aber sobald wir ihn bewältigt haben, distanzieren wir uns komplett von Selbstmitleid, Trauer und Schmerz – das finde ich extrem spannend. Die Botschaft des Buches soll sein: Es gibt einen Weg raus aus der düsteren Stimmung und heute in einem Monat geht es schon (zumindest ein bisschen) besser!

Autorin Michèle Loetzner. Bild: Christian Brecheis

Zur Person Michèle Loetzner, 38, ist in Heidelberg geboren und arbeitet heute in München als Journalistin.

Am 16. Juni ist ihr erstes Buch erschienen: „Liebeskummer bewältigen in 99 Tagen“ (Dumont 2020, 272 Seiten, 20 Euro).

Wie lange dauert Liebeskummer in der Regel?

Dazu gibt es keine Studien. Wir sollten uns aber Zeit nehmen und Zeit geben – mit Herzschmerz abzuschließen, ist ein Prozess. Was man weiß: Frauen leiden in der Regel heftiger und dafür kürzer. Männer lenken sich häufig lieber mit Ausgehen und anderen Frauen ab, setzen sich nicht mit ihren Gefühlen auseinander und tragen den erlebten Schmerz dadurch oft jahrelang mit sich herum. Die meisten Langzeit-Singles sind deshalb Männer.

Ist die Lösungsformel raus aus dem Herzschmerz, also Gefühle zuzulassen?

Ja, wer Gefühle zulässt, kann schneller abschließen. Weinen, trauern, schreien, Geschirr kaputthauen, sich zu Hause mit einer Familienpackung Eis einigeln – das alles ist erlaubt! Und man muss auch nicht immer lächelnd durch die Welt schreiten. Selbst im Job ist es völlig okay, einfach mal zu sagen: „Ich kann heute nicht so konzentriert denken, wir haben uns getrennt.“

Gibt es auch Dinge, die man auf keinen Fall tun sollte?

Die Trennungsentscheidung des anderen mit Argumenten auszudiskutieren bringt nichts – es ist nur eine innere Hoffnung, an die wir uns klammern und die uns nach einem gescheiterten Gesprächsversuch nur noch mehr Schmerz bereitet! Biochemisch ähnelt Liebeskummer einem harten Drogenentzug – das zeigen Studien und MRT-Aufnahmen. Ein Reflex, den gerade Männer verspüren, ist Betäubung durch Alkohol – das lindert aber nur die Symptome und der Kummer wird verschleppt. Andere, besonders Frauen, neigen dazu, sich in überromantisierten Erinnerungen zu suhlen, stalken den Ex-Partner auf sozialen Medien, suchen in Bildern und Gedanken eine Art Ersatzdroge, die den Schmerz nur noch schlimmer macht.

Das Buchcover. | Bild: Dumont

Was hilft stattdessen?

Zu Beginn einer Trennung klammern wir uns an diese schönen Erinnerungen, trauern um das Potenzial, das die Beziehung gehabt hätte. Aber mal ehrlich: Der Ex hat in der Regel auch seine schlechten Seiten. Ratsam ist es, alles aufzuschreiben, was am Ex-Partner gestört, genervt oder den Verlassenen sogar in seinen persönlichen Interessen eingeschränkt hat – das tut gut und hilft beim Neuanfang! Und: Alle Erinnerungen wie Fotos, Geschenke, Hinterlassenschaften in eine Kiste im Keller packen – dann sind sie aus dem Blickfeld. Statt Ersatzdroge brauchen wir einen kalten Entzug!

Und wie verhält man sich, wenn der Ex-Partner nicht aufhört, sich regelmäßig zu melden?

„Ich hab an Dich gedacht“-SMS sind verlockend, aber verhindern auch, mit der Trennung abzuschließen, weil immer wieder Hoffnung aufkeimt. Besonders narzisstische Ex-Partner neigen dazu, sich die oder den Verflossenen warmzuhalten und sich immer wieder Selbstbestätigung zu holen. Aber: Das ist extrem unfair! Die beste Strategie: Handynummer wechseln und den Ex auf sozialen Medien und auf Whats-App blockieren.

Von Freunden kommen oft Ratschläge, wie: „Stell dich nicht so an“ oder „Ich wusste, dass er nicht der Richtige für dich war“ – wie geht man am besten

damit um?

Freunde neigen dazu, den Kummer kleinzureden – das hat viel damit zu tun, dass wir alle selbst schon diesen traumaähnlichen Herzschmerz erlebt haben und uns unbewusst davon distanzieren wollen. Der Betroffene sollte das niemandem übel nehmen, sich in dieser Situation aber lieber mit Menschen treffen, die ihm guttun. Ratschläge helfen meistens nicht. Das Beste, was ein Gesprächspartner machen kann: Zuhören, in den Arm nehmen und auch bei Ablehnung immer wieder signalisieren: „Ich sehe, dass es dir richtig schlecht geht und ich bin jederzeit da, wenn du mich brauchst!“

Wie wichtig ist es, sich selbst neu zu finden und wertzuschätzen?

Zu hinterfragen, wer man gerade ist und wo die eigenen Interessen heute liegen, ist ein wichtiger Schritt. In der Beziehung hat man einige Dinge vielleicht nur dem Partner zuliebe getan – das kann man jetzt getrost weglassen, sich sortieren und auf die eigene Zukunft besinnen. Liebeskummer lässt oft Selbstzweifel wachsen. Wir fühlen uns zurückgewiesen, hässlich und wertlos. Nicht ohne Grund denken 20 Prozent der Frauen, dass eine neue Frisur oder neue Klamotten den Schmerz zumindest ein bisschen lindern können. Alles, was uns Freude bereitet, sollten wir machen und zulassen. Die wichtigste Frage sollte immer sein: „Was tut mir gut?“ Denn: Alles, was unserer Seele guttut, lässt unser Selbstwertgefühl wachsen und erzeugt Glückshormone!

In düsterer Stimmung ist es aber nicht immer ganz so leicht, sich aufzuraffen und das Haus zu verlassen?

Das stimmt! Deshalb ist es wichtig, dass wir schon kleine Erfolge wahrnehmen und stolz darauf sind. Anfangs schaffen wir vielleicht Stunde für Stunde, unseren Alltag zu meistern, irgendwann Woche für Woche, dann Monat für Monat, und der Neuanfang ist geschafft. Neue oder wiederentdeckte Hobbys, Ziele oder Perspektiven helfen dabei, den Blick in die Zukunft zu richten, und schaffen neuen Antrieb und Lebensmut. Einen tollen Urlaub zu planen schafft zum Beispiel Vorfreude und Tatendrang.

Wie schaffen wir es, uns nach Enttäuschung, Wut und Trauer auf eine neue Liebe einzulassen?

Eine Person, die uns das Herz gebrochen hat, darf nicht für unser Lebensglück haftbar gemacht werden! Wer wirklich feststeckt, sollte sich therapeutische Hilfe holen. Aber oft hilft schon ein anderer Blickwinkel: Liebe ist doch auch das schönste Gefühl der Welt und Anreiz genug, sich wieder mutig darauf einzulassen. Oder können Sie sich vorstellen, nie wieder frisch verliebt zu sein? Das wäre doch sehr schade!