Meinung vor 6 Stunden

Lieber Knossi, Deine Willenskraft bei „Seven vs. Wild“ macht Mut!

In unserem Brief zum Wochenende schreibt eine SÜDKURIER-Redakteurin an eine Person, die in den Schlagzeilen ist. Heute an Jens Knossalla, der für „Seven vs. Wild“ eine Woche auf einer einsamen Insel überlebt hat.