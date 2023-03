Trotz eisigen Temperaturen waren unsere Leserreporterinnen und Leserreporter wieder in der Region unterwegs. Wir haben die schönsten Bilder für Sie zusammengestellt.

Bild: Leserreporter Andreas Wagenbrenner

Eine Haubenmeise an einer zugefrorenen Tränke bei Pfrungen

Bild: Leserreporter Alfred Buser

Dämmerung in Überlingen mit Blick auf die Franziskanerkirche

Bild: Leserreporterin Sabine Kempe-Steidle

Leserreporterin Sabine Kempe-Steidle sendet Frühlingsgrüße aus Immenstaad.

Bild: Leserreporterin Sabine Kempe-Steidle

Ein Wintermorgen in Immenstaad

Bild: Leserreporter Eckert Herrischried

Der Frühling naht bereits auf diesem Bild. Es entstand Anfang Januar im Kurpark von Bad Bellingen.

Bild: Leserreporter Reinhold Köfer

Dieses Farbspektakel erwärmt nicht nur das Gemüt unseres Leserreporters Reinhold Köfer.

Bild: Leserreporter Michael Margraf

Das Sandseele auf der Insel Reichenau

Bild: Leserreporterin Annie Netzhammer

Sonnenaufgang mit Nebel in Erzingen

Bild: Leserreporter Wolfgang Schmidt

Zwei Schwäne haben sich etwas in der Wutach bei O-Lauchringen verirrt.

Bild: Leserreporterin Teresa Stocker

In Salem hält sich der Winter noch etwas.

Bild: Lesereporter Thomas Häusler

Leserreporter Thomas Häusler war im Industriegebiet von Donaueschingen unterwegs. Das ist ein Ausschnitt aus einer Wand des Neubaues von „Energiedienst“, die völlig mit Solarzellen bedeckt ist.

Bild: Lesereporterin Claudia Auer

Märzenbecher am 05.03.23 in den Flühen in Achdorf

Bild: Leserreporter Rony Elimelech

Ein Blick auf die Konstanzer Imperia

Bild: Leserreporter Wilfried Loy

Leserreporter Wilfried Roy schickt dieses Bild von seinem Sonntagsspaziergang am Blütenhang Ludwigshafen bei Minusgraden und ganz wenigen Schneeflöckchen.

Bild: Leserreporter Rony Elimelech

Bild: Leserreporter Bernhard Katzer

Die Märzenbecher im Wasserburger Tal kündigen den Frühling an.

Bild: Lesereporterin Renate Amann

Hier tanken hunderte Waldameisen etwas Sonne.

Bild: Lesereporterin Corinna Vetter

Dieses Foto zeigt den Blick vom Rheinstrand aus bei Ettikon in Richtung Kadelburg.

Bild: Leserreporterin Brigitte Wössner

Sonnenaufgang an der Stahringer Kirche St. Zeno

Bild: Leserreporterin Ingrid Veit-Hoffmann

Abendstimmung zwischen den Bäumen in Baltersweil

Bild: Leserreporterin Teresa Stocker

