Spektakuläre Himmelsbilder, tierische Stars und die Attraktionen der Region: Das sind die schönsten Leser-Bilder der Woche.

Bild: Leserreporterin Tanja Brost

Einen besonders farbenfrohen Sonnenuntergang hielt Leserreporterin Tanja Brost am 4. Juli an der Birnau fest.

Bild: Leserreporter Rolf Ketterer

Manchmal muss man das eigene Grundstück gar nicht verlassen, um Natur zu genießen – wie in dieser tollen Aufnahme aus dem Garten eines Leserreporters in Villingen.

Bild: Leserreporter Hans-Peter Fularczyk

Hier hat unser Leserreporter die beeindruckende Abendsonne in Kalkreute eingefangen.

Bild: Bernadette Nagel (Leserreporterin)

„Ob jung oder alt, ob Tier oder Pflanze, alle lieben den Sommer am See“, schreibt Bernadette Nagel zu ihrem Foto, das an der Haltnau in Meersburg entstanden ist. „Glück kann so einfach erzeugt werden!“

Bild: Leserreporter Rony Elimelech

Bei strahlend blauem Himmel ist die Konstanzer Altstadt besonders schön.

Bild: Leserreporterin Andrea Kegelmann

Wow! Ein wahre Karibikfarben des Wassers sieht man bei diesem Blick von der Uferpromenade Überlingen auf den See: Gewitterwolken, aber noch Sonne auf dem Wasser.

Bild: Leserreporterin Beata Limberger

Tierischer Star am Schwenninger Moos: So zeigt sich dieser Reiher in der tollen Aufnahme von Beata Limberger.

Bild: Leserreporterin Kim Reeck

Bei einem Samstagsausflug zum Purren hat Kim Reeck dieses stimmungsvolle Bild geschossen und wollte es mit unseren Lesern und Leserinnen teilen.

Bild: Leserreporterin Petra Deuter

Leserreporterin Petra Deuter lebt in Hagnau und liebt es, Fotos zu machen. Die Liebe können wir sehen!

Bild: Leserreporterin Ilona Steidle

Ein imposantes Wolkenschauspiel zum Sonnenuntergang in Mühlingen- Hecheln.

Bild: Leserreporter Boris Pohlen

Leserreporter Boris Pohlen teilt diesen Sonnenaufgang auf der Insel Reichenau am Sonntag, den 3. Juli, mit uns.

Bild: Leserreporterin Claudia Pörsch

Die Fotografin knipste dieses Bild von ihrem Balkon in der Konstanzer Mainaustraße aus und gab ihm selbst den Titel: „und es kam doch kein Gewitter“.

Bild: Leserreporterin Renate Hog

Abendrot über der Kanisfluh: Dieses schöne Leserbild schickte uns Renate Hog aus Geisingen.

Bild: Leserreporterin Daniela Mettenberger

Hier ein Foto von der „Königin der Nacht“, bei der momentan fast alle Blüten offen sind.

Bild: Leserreporter Lothar Thieme

Ein romantischer Sonnenuntergang am 4. Juli, fotografiert in Hagnau.

Bild: Leserreporter Thomas Häusler

Leserreporter Thomas Häusler war vor kurzem am späten Vormittag im fürstlichen Park in Donaueschingen und war begeistert von den hohen alten Bäumen und dem Spiel von Licht und Wasser – eine Wohltat für die Seele.

Bild: Leserreporter Gerhard König

Diese Aufnahme zeigt das Schloss Sigmaringen am 13.6.2022 vom Aussichtspunkt oberhalb des Panthelstein/Mühlbergtunnels.

Bild: Leserreporterin Heidrun Kneer

Blütenzauber, fotografiert in Pfullendorf auf einer sommerlichen Wiese.

Bild: Leserreporter Werner Nothhelfer

Werner Nothhelfer aus Tüfingen war an der Überlinger Promenade unterwegs und hat bei tief stehender Sonne Impressionen an der Überlinger Promenade in Richtung Landungsplatz und in Richtung Westen eingefangen.

Bild: Leserreporter Benny Matuschek

Leserreporter Benny Matuschek hat uns unter anderem dieses grandiose Bild vom Bodensee geschickt.

Bild: Leserreporter Andreas Häufle

Diesen spektakulären Regenbogen über Engen hat Leserreporter Andreas Häufle am 4. Juli beobachtet.

Bild: Leserreporter Reinhold Köfer

Die Auffahrt von Ludwigshafen u. a. zum Haldenhof oberhalb Sipplingen bietet einen tollen Aussichtspunkt, von dem der westliche Teil des Überlinger Sees zu überblicken ist. Die Fotos zeigen im Vordergrund Ludwigshafen und den Blick über diesen schönen Seeteil zum Bodanrück mit Bodman.

Bild: Leserreporter Jörg Donath

Ein stimmungsvoller Sonnenuntergang über der Burg Staufen, geschickt von Jörg Donath aus Schonach.

Bild: Leserreporterin Claudia Relling

Dieses Foto wurde diese Woche aufgenommen auf dem Hohenkrähen mit Blick auf den Hohentwiel.

Hier finden Sie die schönsten Leser-Bilder der Vorwoche.

Sie wollen auch Leserreporterin oder Leserreporter sein? Schicken Sie uns Ihr Foto an leserreporter@suedkurier.de.

Mit der Einsendung erklären Sie sich sich einverstanden mit der Veröffentlichung im SÜDKURIER, auf SÜDKURIER Online und in allen Kanälen des SÜDKURIER.