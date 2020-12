Auf einem Foto aus dem Familienalbum, Pippa ist gerade vier Jahre alt, trägt das kleine Mädchen eine zu große Sonnenbrille und ein buntes Sweatshirt mit dem Aufdruck „Life is beautiful“ – das Leben ist schön. Es ist ein Schnappschuss, der an glückliche Zeiten erinnert und den jetzigen Anblick besonders schmerzvoll macht. Heute ist Pippa fünf Jahre alt. Ein aktuelles Bild zeigt sie im Krankenhausbett, sie trägt zwei Zöpfe und ein Krönchen aus rosafarbenem Papier auf dem Kopf, doch der Blick ist ausdruckslos, in ihrer Nase steckt ein Beatmungsschlauch. Ob sie weiterleben soll, darüber streiten ihre Mutter und ihre Ärzte vor Gericht.

Denn nicht lange, nachdem die freudige Aufnahme im heimischen Strood in der englischen Grafschaft Kent gemacht wurde, erkrankte das Mädchen so schwer an einer Grippe, dass diese zu Schäden im Gehirn führte. Seit Januar 2019 liegt Pippa deshalb in einem Wachkoma, ist auf lebenserhaltende Maßnahmen angewiesen. Diese will das behandelnde Krankenhaus, das Evelina Children‘s Hospital in London, nun nach knapp zwei Jahren einstellen.

Pippa Knight ist fünf Jahre alt – sie liegt im Wachkoma. | Bild: Sinclairslaw/PA Media/dpa

Die Mutter wehrt sich und fordert, dass ihre Tochter nach Hause kommt, dass sie einen Luftröhrenschnitt erhält und an ein mobiles Beatmungsgerät angeschlossen wird. „Ich werde sie nicht aufgeben“, sagte Paula Parfitt während der seit Montag laufenden Anhörung in London. „Wenn es eine Chance für sie gibt, nach Hause zu kommen, dann ist es das, was Gott wollen würde.“

Pippas Krankheit Die Fünfjährige leidet an einer akuten nekrotisierenden Enzephalopathie. Enzephalopathie ist ein Sammelbegriff für krankhafte Zustände des Gehirns. Ursache und Ausprägung der Erkrankung können sehr unterschiedlich sein. Den Symptomen kann beispielsweise eine Funktionsstörung der Nervenzellen zugrunde liegen. Sie können aber beispielsweise auch durch eine sogenannte Sepsis entstehen, wenn die körpereigenen Abwehrreaktionen gegen eine Infektion die eigenen Gewebe und Organe schädigen. Sie gilt als eine der schwersten Komplikationen von Infektionskrankheiten, die durch Bakterien, Viren, Pilze oder Parasiten ausgelöst werden.

Die 41-Jährige klammert sich an die Hoffnung, dass es in Zukunft neue Erkenntnisse in der Medizin geben könnte, von denen Pippa unter Umständen profitieren würde. Pippa versuche „so sehr“, wieder gesund zu werden, sagte Parfitt. Der Streit vor dem Familiengericht dreht sich um die Frage: Was ist im besten Interesse des Mädchens?

Die Mutter hat nur noch Pippa

Paula Parfitt hat nur noch ihre Tochter. 2017 starb Pippas Vater, Karl Knight, die Frau will nicht noch jemanden aus dem Kreis ihrer Liebsten verlieren. Michael Mylonas, Anwalt der Gegenseite, sprach von einem „tragischen Fall“. Aber angesichts der Lage von Pippa, „ihrer Unfähigkeit, Freude zu verspüren, der Unmöglichkeit, dass sie irgendeinen Nutzen aus einem verlängerten Leben ziehen würde, und der fehlenden Hoffnung, dass sich ihr Zustand in Zukunft irgendwie verbessern könnte“, sei der Antrag der Ärzte, die lebenserhaltenden Maßnahmen einzustellen, „bedauerlicherweise“ der richtige Schritt.

In Großbritannien sind es in der Regel die Mediziner, die entscheiden, was für das Wohl von todkranken, künstlich am Leben gehaltenen Kindern am besten ist. Darüber war bereits vor zwei Jahren ein Streit entbrannt. Es ging um den 23 Monate alten Alfie Evans aus Liverpool, der sich aufgrund eines seltenen Gendefekts fast eineinhalb Jahre lang in einem „halb-vegetativen Zustand“ befand. Es war ein juristisch, medizinisch und ethisch ähnlich heikler Fall wie der von Pippa.

So ist es in Deutschland Einen Gerichtsstreit wie den um Pippa halten Experten in Deutschland für nicht möglich. „Dieses Denkmuster ist für uns in Deutschland nicht vorstellbar. Wir haben gelernt, mit schwer behinderten Patienten anders umzugehen“, sagt Nikolaus Haas, Leiter der Abteilung für Kinderkardiologie und Pädiatrische Intensivmedizin am Universitätsklinikum München. „Die Ärzte – und auch die Richter – in Großbritannien nehmen für sich in Anspruch, dass sie besser entscheiden können, was für das Wohl des Kindes am besten ist.“ Dass ein Gericht in Deutschland gegen den Willen der Eltern entschieden hat, ist dem Strafrechtler Hans Lilie von der Universität Halle (Saale) nicht bekannt. „Die Entscheidung treffen die Sorgeberechtigten, gegen ihren Willen kann die Behandlung nicht abgebrochen werden“, sagt er. Entmündigt werden Eltern ihm zufolge nur, wenn sie ihrem Kind absichtlich schaden wollen. (dpa)

Alfie litt unter einer schweren neurologischen Erkrankung. Während die Ärzte die Verlängerung seines Leidens als „grausam und unmenschlich“ bezeichneten, weil ihnen zufolge das Gehirn des Jungen nach all der Zeit fast vollständig zerstört war, hatten sich die streng katholischen Eltern, Tom Evans und Kate James, monatelang durch alle Instanzen geklagt und international für Aufsehen gesorgt. Am Ende hatte sich sogar Papst Franziskus eingeschaltet.

Es half nichts. Mehrere Urteile bekräftigten die Einschätzung, dass eine weitere Behandlung „nicht im Interesse“ des Jungen sei. Auch die Richter am Obersten Gericht des Königreichs gaben den Ärzten Recht, die künstliche Ernährung zu beenden sowie die Beatmungsmaschine abzustellen. Am 28. April 2018 starb Alfie. „Mein Kämpfer hat seinen Schild niedergelegt und Flügel bekommen“, so sein Vater damals. Doch die Eltern zerbrachen am Tod des Kindes nicht. Nur wenige Monate nach dem tragischen Verlust von Alfie brachte die 21-jährige Kate James den kleinen Thomas zur Welt. Der Junge ist gesund.