Für Sport-Fans ist sie längst keine Unbekannte mehr: Ob als Reporterin mit dicker Wollmütze bei der Vierschanzentournee, bei der Fußball-WM in Katar oder am Straßenrand bei der Tour de France – Lea Wagner berichtet seit Jahren von Großereignissen und moderiert diverse Sportsendungen.

Jetzt macht sie mit 29 Jahren den nächsten großen Karriereschritt: Als neue Moderatorin der „Sportschau am Samstag“. Am 21. Oktober um 18 Uhr gibt die gebürtige Wiesbadenerin ihr Debüt und sagt im Vorfeld: „Ich bin mir sicher, dass das Herzklopfen bei den ersten Sendungen enorm sein wird.“

Ein Leben mit dem Fußball

Der Fußball wurde Lea Wagner quasi in die Wiege gelegt: Ihr Vater ist der ehemalige Fußballprofi David Wagner, Ex-Spieler beim FSV Mainz 05 und Ex-Trainer des FC Schalke 04. Dessen guter Freund aus gemeinsamen Mainzer Zeiten, Liverpool-Coach Jürgen Klopp, ist Patenonkel von Wagners älterer Schwester.

Doch weil die diversen Vereinswechsel ihres Vaters Lea Wagner oft dazu nötigten, Wohnort und Freundeskreis zu wechseln, hatte sie mit Fußball erst wenig am Hut. Bis zur WM 2006 in Deutschland: „Ich war mit meiner gesamten Familie im Stadion. Das Spiel selbst habe ich gar nicht richtig begriffen, aber ich erinnere mich, dass es die totale Party war“, erzählt sie.

Lea Wagner in Aktion: Bundestrainer Julian Nagelsmann spricht vor dem Länderspiel gegen Mexiko mit der TV-Moderatorin. | Bild: Federico Gambarini/dpa

Bald wurde die Karriere als Sportjournalistin zum großen Traum der jungen Frau. Als 15-Jährige machte sie ein Schülerpraktikum bei ihrem Heimatsender SWR, nach dem Abitur studierte sie Postmedia-Redaktion an der Hochschule der Medien in Stuttgart und sammelte in dieser Zeit schon journalistische Erfahrungen.

Das Thema Frauen im Sportjournalismus lag ihr schon früh am Herzen, für ihre Bachelor-Arbeit interviewte Wagner damals Experten wie Jürgen Klopp oder Mats Hummels dazu, ob sie Fragen von Journalistinnen anders beantworten als von Männern. Die Antwort: Tendenziell ja, schon allein aus Höflichkeit.

Die Jüngste bei „Sport im Dritten“

Nach ihrem Studium volontierte Lea Wagner in Augsburg, 2018 wurde sie Mitglied der Sportredaktion des SWR. Seitdem führt sie durch Events oder Live-Wettkämpfe, war die jüngste Moderatorin überhaupt in der traditionsreichen Sportsendung „Sport im Dritten“. Freitags berichtete sie beim Spartensender One in der „Sportschau“ über die Spiele der 2. Bundesliga, ebenso in der Sportschau am Sonntag. Mit ihrer herzlichen Art nimmt Wagner das Publikum für sich ein.

Weil sich nun bei der ARD das Personalkarussell dreht, rückt Lea Wagner auf: Bei der „Sportschau“ am Samstag wird sie die Nachfolgerin von Jessy Wellmer, die Caren Miosga als „Tagesthemen“-Moderatorin ablöst. Diese wiederum beerbt Anne Will, die im Dezember ihren Abschied als Polit-Talkerin nimmt. Bei der Bundesliga-“Sportschau“ wechselt sich Lea Wagner künftig mit Alexander Bommes und Esther Sedlaczek ab.

Ihr Privatleben hält Lea Wagner weitgehend unter Verschluss, öffentlich bekannt ist nur, dass die Journalistin in Stuttgart und Bielefeld lebt. Bei Instagram postet sie gerne Fotos von sich, die ihre Leidenschaft für Hunde, Reisen in ferne Länder, Mode und Skifahren aufblitzen lassen.