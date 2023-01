Kein Schnee, dafür aber tolles Abendrot über Meersburg und düstere Nebelstimmung beim Hohentwiel: Die Bilder der Woche unserer Leserreporter einzigartig wie eh und je.

Bild: Hermann Weis

Der Fallerhof aus der Serie „Die Fallers“ zwischen Gütenbach und Simonswald.

Bild: Peter Köstlinger

Sonnenuntergang in Meersburg am Bodensee at it`s best.

Bild: Inge Tritschler-Rinninsland

Geradezu furchteinflößend dieses Foto vom Hohentwiel, umringt von Wolken und Nebel.

Bild: Christoph Moschner

Rötliche Morgenstimmung über den Dächern von Bad Säckingen.

Bild: Reinhold Köfer

Lago di Constanza oder Bodensee – Beides ist richtig.

Bild: Sabine Kempe-Steidl

Freundliche Farben wecken Frühlingsgefühle an der Steganlage Immenstaad.

Bild: Peter Köstlinger

Unfassbares Farbenspiel am Himmel über Meersburg.

Bild: Wilfried Loy

Düsterer Blick von der Seepromenade bei Bodman-Ludwigshafen.

Bild: Roland Heggelbacher

Blick auf den schönen Illmensee mit wunderbarer Spiegelung.

Bild: Karl Heinz Emmerich

Morgendlicher Regenbogen über Furtwangen im Schwarzwald.

