Bald findet in Großbritannien das Großereignis des Jahres statt. Nach dem Tod von Königin Elizabeth II. am 8. September 2022 wurde Sohn und Thronfolger Prinz Charles zum König. Am 6. Mai wird er nun offiziell gekrönt, über 2000 internationale Gäste werden dabei sein. Hier ein Überblick zu den wichtigsten Infos.

Wann ist die Krönung von König Charles?

Charles ist seit dem Tod seiner Mutter, Queen Elizabeth II., am 8. September britischer König. Die Krönung selbst findet am 6. Mai statt, die Feierlichkeiten werden aber das gesamte Wochenende andauern.

Wo findet die Krönung von König Charles statt?

Die Westminster Abbey ist seit 900 Jahren der Ort der britischen Krönungen. Seit Wilhelm dem Eroberer 1066 wird der Gottesdienst vom Erzbischof von Canterbury geleitet, der seit dem Bruch mit Rom im 16. Jahrhundert das geistliche Oberhaupt der Anglikanischen Kirche ist. Charles bleibt der Tradition treu. Er wird der 40. König sein, der in der Kirche gekrönt wird.

Wie läuft die Krönungszeremonie ab?

Die Vorbereitungen laufen unter dem Titel „Operation Goldener Reichsapfel“ (Operation Golden Orb). Die Abläufe sind seit Jahrhunderten bekannt. Doch als Zeichen einer moderneren Monarchie will Charles die Bräuche angeblich teils verschlanken.

Die Kernelemente werden aber wohl dieselben sein wie bei Charles‘ Vorgängern. Die Zeremonie wird dabei in sechs Abschnitte unterteilt. Zunächst ruft der Erzbischof von Canterbury, der als geistliches Oberhaupt der Kirche von England den Gottesdienst leitet, Charles zum König aus.

Das spanische Königspaar Felipe und Letizia wird bei der Krönungszeremonie erwartet | Bild: Emilio Fraile, dpa

Dieser schwört dann den Eid, gemäß der Gesetze zu regieren und die Kirche zu schützen. Nachdem er die Bibel geküsst und seinen Eid unterzeichnet hat, folgen die Salbung mit geweihtem Öl, die Krönung sowie die Thronbesteigung. Zum Abschluss schwören der Erzbischof und Prinzen dem König die Treue.

Neben Charles wird auch seine Ehefrau Camilla gekrönt. Queen Elizabeth hatte noch zu Lebzeiten diesen Wunsch geäußert.

Charles Ehefrau Camilla wird ebenfalls am 6. Mai gekrönt. | Bild: Dominic Lipinski, dpa

Einige Zeitungen wie die „Times“ bezeichnen Camilla bereits als „Queen“ (Königin), mit der Krönung wird dieser Titel nun offiziell, wie aus der Einladung hervorgeht.

Der Palast hatte die „Queen-Frage“ jahrelang vermieden – auch weil Camilla vielen als Intrigantin galt, die Charles der beliebten Prinzessin Diana ausgespannt habe. Als der damalige Thronfolger und Camilla 2005 heirateten, wurde betont, die neue Ehefrau werde einst als „Princess consort“ (Prinzgemahlin) bezeichnet werden.

Wird es in England einen extra Feiertag für die Krönung geben?

Ja, es wird in Großbritannien einen freien Tag für die Krönung von König Charles geben. Da die Krönung auf einen Samstag fällt, hat die britische Regierung verkündet, dass der darauffolgende Montag, der 8. Mai, ein einmalig freier Tag sein wird.

Unter dem Motto „Big Help“ (große Hilfe) wird die Bevölkerung an diesem Tag ermuntert, die Freiwilligenarbeit in ihren Gemeinden kennenzulernen.

Was wird sich nach der Krönung verändern?

Bereits nach Charles Amtsantritt war zu hören, dass die religiöse Zeremonie kürzer, kleiner und moderner werden soll. „Die Krönung wird die heutige Rolle des Monarchen widerspiegeln und in die Zukunft blicken, aber zugleich ihren Ursprung in alten Traditionen und altem Glanz finden“, teilt der Palast mit.

Prinz Charles beim Deutschland-Besuch mit Frank-Walter-Steinmeier. Auch der deutsche Bundespräsident wird zur Zeremonie erwartet | Bild: Axel Heimken, dpa

Zu der Feierlichkeit werden 2000 Gäste kommen – bei Queen Elizabeth waren es 8000. Nicht nur die Gästeliste ist dieses Mal kürzer, sondern auch die Zeremonie selbst. Während die Krönung bei seiner Mutter 1953 drei Stunden dauerte, ist für Charles‘ Krönung nur eine Stunde eingeplant.

Wer wird bei der Krönung von König Charles zu Gast sein?

Zum zweiten Mal in acht Monaten steht die Westminster Abbey in London im Zentrum der weltweiten Aufmerksamkeit. Zum Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth II. im September 2022 versammelten sich Dutzende Staatschefs und gekrönte Häupter. Nun kommt fast die gleiche Schar zusammen, um ihren Sohn zu würdigen. Insgesamt sind 2000 Gäste geladen.

Doch es gibt eine prominente Ausnahme: US-Präsident Joe Biden wird nicht anreisen, wie die Zeitung „Washington Post“ berichtet. Stattdessen werde seine Ehefrau Jill Biden die US-Delegation anführen. Aus Deutschland wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erwartet, der zuletzt drei Tage Gastgeber für Charles und Camilla bei deren Staatsbesuch in Berlin, Brandenburg und Hamburg war.

Nach bisherigen Informationen wird Charles‘ Sohn Prinz Harry an der Krönungszeremonie teilnehmen.

Prinz Harry wird zu der Krönungszeremonie seines Vaters nach London reisen. Seine Frau Meghan bleibt in Kalifornien. | Bild: Matt Dunham, dpa

Seine Ehefrau Meghan sowie die Kinder Archie und Lilibet bleiben jedoch zu Hause in Kalifornien.

Harry und Meghan wird ein schwieriges Verhältnis, vor allem zu Charles nachgesagt. In mehreren Interviews hatte das Paar dem Palast schwere Vorwürfe gemacht. Deshalb soll Harry auch enorme Spannungen mit seinem älteren Bruder, Thronfolger Prinz William, haben.

Wer bezahlt die Krönung?

Bei der Krönung handelt es sich um ein staatliches Ereignis, deshalb kommt die Regierung für die Kosten auf.

Gibt es auch Monarchie-Gegner?

Meinungsumfragen haben an der Begeisterung der Briten für ihr Königshaus Zweifel aufkommen lassen. Eine Mehrheit der Untertanen (58 Prozent) ist gar nicht interessiert an den Royals, ergab beispielsweise eine YouGov-Umfrage im Auftrag der BBC. Bei jungen Erwachsenen gibt es sogar mehr Monarchiegegner als -befürworter.

Sendetermine im TV und Stream: Wird die Krönung von König Charles im Fernsehen übertragen?

Ja, wer aus Deutschland die Zeremonie mitverfolgen möchte, kann sich das feierliche Ereignis bei gleich drei TV-Sendern anschauen. Das Erste, Sat1 und RTL übertragen die Zeremonie jeweils Live aus London und moderieren die Krönung gemeinsam mit Experten. Wer keinen Fernseher zuhause hat, kann das Event über den kostenlosen Onlineanbieter Joyn streamen.