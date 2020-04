Der Tatort gehört zum Ostermontag wie das „Urbi et Orbi“ zum Ostersonntag. Diesmal feiert sogar ein neues Ermittlerteam seinen Einstand in Saarbrücken. Keine einfache Aufgabe, denn zur Tatortzeit warten auch andere Sender mit bester Fernsehunterhaltung auf.

Komödie

US-Schauspieler Kevin James posiert vor einem Plakat seines Films „Der Zoowärter“. | Bild: Jens Kalaene/dpa

Das Pubertier: Der Film 20.15 Uhr, Sat.1

Hannes (Jan-Josef Liefers) ist grenzenlos überfordert von seiner pubertierenden Tochter Carla (Harriet Herbig-Matten). Er versucht verzweifelt, sie von Sex und Parties fernzuhalten. Dabei stapft er von einem Fettnäpfchen ins nächste. In dem prominent besetzten Film von Leander Haußmann geht es drunter und drüber. (Komödie, Deutschland 2017, 110 Minuten) Der Zoowärter 20.15 Uhr, Vox

Zoowärter Griffin Keyes (Kevin James) trifft Jahre nach einem gescheiterten Heiratsantrag seine Exfreundin Stephanie (Leslie Bibb) wieder und will sie erneut erobern. Hilfe bekommt er nicht nur von seiner Kollegin Kate (Rosario Dawson). Auch die Affen, Löwen und Bären des Zoos geben Tipps zum Thema Balzverhalten. (Komödie, USA 2011, 110 Minuten, OT: The Zookeeper) Wie in alten Zeiten 22.50 Uhr, ZDF

Der Verkauf seiner Firma sollte Richard Jones (Pierce Brosnan) und seiner Exfrau Kate (Emma Thompson) eine üppige Rente sichern. Doch die Käufer haben ihn eiskalt über den Tisch gezogen. Allen voran der schmierige Hedgefonds-Manager Vincent Kruger (Laurent Lafitte). Kate und Richard bleibt nichts anderes übrig, als sich in Frankreich auf die Suche nach dem Betrüger zu machen. (Komödie Großbritannien, Frankreich 2013, 85 Minuten, OT: The Love Punch)

Kinder

Die Sendung mit der Maus Spezial: Berühmte Bauwerke und ihre Geschichte 09.25 Uhr, ARD

Moderatorin Siham erklärt, wie das Reichstagsgebäude in Berlin mit Baujahr 1894 zu seinem modernen Glasdach kam. Und sie reist zum Schloss Neuschwanstein, zur Dresdner Frauenkirche und zum Kölner Dom. (Kindersendung, Deutschland 2020, 30 Minuten, ab sechs Jahren) Richie Rich 20.15 Uhr, Kabel Eins

Richie (Macaulay Culkin) hat unendlich viel Geld. Nur eines fehlt dem verwöhnten Jungen: echte Freunde. Die hat er bald bitter nötig: Als seine Eltern (Edward Herrmann und Christine Ebersole) spurlos verschwinden, will sich der Vizepräsident der elterlichen Firma (John Larroquette) alles unter den Nagel reißen. (Familienfilm, USA 1994, 125 Minuten)

Krimi

Das neue Tatort-Team (von links): Daniel Sträßer als Hauptkommissar Adam Schürk und Vladimir Burlakov als Hauptkommissar Leo Hölzer. Sie ermitteln neu in Saarbrücken. | Bild: Oliver Dietze/dpa

Tatort: Das fleißige Lieschen 20.15 Uhr, ARD

Der erste Fall der neuen Saarbrücker Kommissare (Daniel Sträßer und Vladimir Burlakov) führt mitten in das Geflecht einer völlig verfeindeten Industriellenfamilie, in der jeder jeden hasst. Ermordet wurde der Jüngere von zwei Brüdern, der das Familienunternehmen übernehmen sollte. Schnell wird klar, dass die Hintergründe, die zum Mord führten, weit in die Vergangenheit zurückreichen. Bereits der Vater der beiden Brüder ist unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen. Während des Zweiten Weltkrieges beschäftigte die Firma Zwangsarbeiter. Liegen hier die Ursachen für die aktuellen Ereignisse? (Krimi, Deutschland 2020, 90 Minuten, Wiederholung um 1.30 Uhr)

Abenteuer und Action

Szene aus dem Film „The Huntsman & The Ice Queen“. | Bild: Universal Pictures/dpa

The Huntsman and The Ice Queen 20.15 Uhr, RTL

Eiskönigin Freya (Emily Blunt) hat die Liebe aus ihrem Reich verbannt und zieht sich eine Armee aus Waisen heran, unter ihnen Eric (Chris Hemsworth) und Sara (Jessica Chastain). Als Freya erfährt, dass Eric für den Tod ihrer Schwester (Charlize Theron) verantwortlich ist, sinnt sie auf Rauche. (Abenteuerfilm, USA 2016, 120 Minuten, OT: The Huntsman) Kingsman: The Secret Service 20.15 Uhr, ProSieben

„Kingsman“ ist der Name einer regierungsunabhängigen Geheimorganisation. Der Vater von Eggsy (Taron Egerton) war einer ihrer Agenten, bis er im Einsatz starb. Arbeits- und planlos wie er ist, bringen kriminelle Aktivitäten Eggsy eines Tages ins Gefängnis. Doch Harry Hart (Colin Firth), ehemaliger Weggefährte seines Vaters, holt ihn wieder heraus. Der Kingsman steckt den Straßenjungen ins Rekrutierungsprogramm für Nachwuchsagenten. Derweil plant der irre Internet-Milliardär Valentine (Samuel L. Jackson), Millionen Menschen zu töten. (Actionthriller, Großbritannien, USA 2014, 145 Minuten) The Nice Guys: Nett war gestern! 22.05 Uhr, Vox

Holland March (Ryan Gosling) hat als Privatdetektiv kaum Aufträge. Dann taucht auch noch der brutale Geldeintreiber Jackson Healy (Russell Crowe) bei ihm auf. Der erkennt Hollands Schnüfflertalent und schließt sich mit ihm zusammen. Das ungleiche Duo sucht fortan die veschwundene Tochter einer Staatsanwältin. (Actionkomödie, USA 2016, 125 Minuten, OT: The Nice Guys)

Dokumentarfilm

Im Kielwasser des Odysseus (Folge 1: Das Abenteuer beginnt) 17.20 Uhr, Arte

Von Troja bis Ithaka: Mit einem Segelboot begeben sich der Regisseur Christophe Raylat und der französische Schriftsteller Sylvain Tesson auf Odysseus‘ Spuren. Sie orientieren sich bei ihrer Reise so genau wie möglich an Homers Epos und lassen die mythologischen Gestalten noch einmal lebendig werden. (Reportagereihe, Frankreich 2019, 30 Minuten, OT: Dans le sillage d‘Ulysse avec Sylvain Tesson) Blick in die Ewigkeit? Der Tod und das Danach 18.15 Uhr, ZDF

Eric Wrede war erfolgreicher Musikmanager. Heute ist er Bestatter und hat sein eigenes, unkonventionelles Unternehmen in Berlin. Für Wrede ist der Tod Alltag. Dennoch stellt er ihn immer wieder vor neue Fragen. Wrede begibt sich auf die Suche nach Antworten und trifft auf Menschen, die ihre Sicht der Dinge und ihre Erfahrungen mit ihm teilen. Von den Niederlanden bis nach England führt die Suche nach Hinweisen auf ein Leben nach dem Tod. (Dokumentation, Deutschland 2020, 45 Minuten)

Religion