Ob Free-TV-Premieren wie die deutsche Komödie „Fuck Ju Göthe 3“ und die Miniserie „Der Name der Rose“ oder Monumentalfim-Klassiker wie „Das Gewand“ aus dem Jahr 1953: Das Fernsehprogramm wartet an Karfreitag mit einigen TV-Perlen auf. Wir haben eine kleine Auswahl für jeden Geschmack zusammengestellt, damit Sie den Überblick behalten.

Komödie

Filmplakat von „Fack Ju Göhte 3“: Die Komödie ist an Karfreitag als Free-TV-Premiere zu sehen. | Bild: Ursula Düren/dpa

Fack Ju Göhte 3 20.15 Uhr, Sat.1

Aushilfslehrer Zeki (Elyas M'Barek) muss mit seiner Kollegin Biggi (Sandra Hüller) seine chaotischen Schüler fit fürs Abitur machen – sonst wird die Schule dicht gemacht. Der letzte Teil der Erfolgsreihe als Free-TV-Premiere. (Komödie, Deutschland 2017, 155 Minuten) Meine überirdische Mutter 20.15 Uhr, Arte

Die Mutter von Augenarzt Max (Félix Moati) ist unerwartet verstorben. Doch Monique (Noémie Lvovsky), wie die Mutter heißt, weicht ihrem Sohn nicht von der Seite: Sie erscheint ihm weiterhin als Geist. Max genießt es, dass seine Mutter nun überall mit dabei ist: beim Kochen, Film schauen auf der Couch und sogar auf dem Motorroller in den Straßen von Paris. Erst als Max eine Affäre mit seiner Kollegin beginnt, wird Moniques ständige Anwesenheit problematisch. (Komödie, Frankreich 2019, 90 Minuten, OT: Si tu vois ma mère)

Zeichentrickfilm

Alles steht Kopf 20.15 Uhr, Vox

Die elfjährige Riley hat es nicht leicht. Als wäre es nicht schon anstrengend genug, sich unentwegt mit ihren Eltern herumzuschlagen, muss sich das Mädchen mit einem neuen Zuhause in einer neuen Stadt und einer neuen Schule arrangieren. Fünf Emotionen arbeiten in ihrem Verstand: Freude, Angst, Zorn, Abscheu und Traurigkeit. Aber auch denen fällt es nicht leicht, immer an einem Strang zu ziehen. Der Film gewann 2016 den Oscar in der Kategorie „Bester Animationsfilm“. (Animationsfilm, USA 2015, 105 Minuten, OT: Inside Out) Konferenz der Tiere 20.15 Uhr, Super RTL

In der afrikanischen Savanne geht den Tieren das Wasser aus. Eine Herde Zwei- und Vierbeiner aus allen Erdteilen zieht los, um die Ursache dafür zu finden. Es stellt sich heraus, dass Hotelboss Smith das Wasser mit einem Damm aufstaut. Die Tiere wollen den raffgierigen Menschen daraufhin einen Denkzettel verpassen. Zweite Verfilmung des 1949 erschienenen Kinderbuchklassikers von Erich Kästner. (Animationsfilm, Deutschland 2010, 105 Minuten)

Serie/Mehrteiler

Harald Krassnitzer spielt neu den Amtsrichter Hans Bachleitner in der Heimatserie „Über Land“. | Bild: Susanne Schramke/ZDF/dpa

Über Land 21.15 Uhr, ZDF

In der zweiten Staffel der Heimatserie „Über Land“ von Franz Xaver Bogner spielt neu Harald Krassnitzer die Rolle des Richters Hans Bachleitner. Dieser verhandelt skurrile Fälle in der bayerischen Provinz. Zum Auftakt sucht eine schwangere Frau (Maria Simon) den Erzeuger ihres Babys. Und ein Fall von Raserei führt Bachleitner auf die Spur vieler weiterer Vergehen. (Krimiserie, Deutschland 2020, 90 Minuten) Der Name der Rose (Folge 1 und 2) 20.15 Uhr, ServusTV

Norditalien 1327: Zwischen Franziskanerorden und Vatikan tobt ein Machtkampf. William von Baskerville (John Turturro) kommt mit seinem jungen Adlatus (Damian Hardung) in eine Abtei, um die Position des Franziskaner-Ordens zu vertreten. Zuvor muss er einige seltsame Todesfälle unter den Mönchen klären. Free-TV-Premiere der achtteiligen Miniserie, die Umberto Ecos Bestseller neu erzählt. Die restlichen Episoden werden an Karsamstag, Ostersonntag und Ostermontag gezeigt, jeweils ab 20.15 Uhr. (Mysteryserie Italien, Deutschland 2019, 60 Minuten, OT: The Name of the Rose)

Abenteuer und Action

Jack Sparrow (Johnny Depp) im fünften Teil von Pirates of the Caribbean. | Bild: Peter Mountain

Winnetou: Der letzte Kampf 20.15 Uhr, Nitro

Old Shatterhand (Wotan Wilke Möhring) und Nscho-tschi (Iazua Larios) erwerben eine Farm, auf der sie eine Familie gründen wollen. Doch der Schurke Santer jr. (Michael Maertens) erfährt, dass sich auf dem Grundstück eine Ölquelle befindet. Er heuert eine Gruppe von Banditen an, die als Apachen verkleidet unschuldige Siedler massakrieren. Nun muss Winnetou (Nik Xhelilaj) die verfeindeten Indianerstämme vereinen, damit sie gemeinsam in einen alles entscheidenden Kampf ziehen. (Western, Deutschland 2016, 135 Minuten) Ben Hur 20.15 Uhr, RTL II

Jerusalem im Jahr 33 nach Christus: Durch eine Intrige seines Adoptivbruders Messala wird Judah Ben Hur (Jack Huston) von seiner Familie und seiner großen Liebe Esther getrennt. Als Sklave landet er auf einer römischen Galeere. Doch fünf Jahre später kehrt er zurück nach Jerusalem und sinnt auf Rache. (Historienfilm, USA 2016, 135 Minuten OT: Ben-Hur) Pirates of the Caribbean 5: Salazars Rache 20.15 Uhr, ProSieben

Captain Jack Sparrow (Johnny Depp) erlebt sein mittlerweile fünftes Abenteuer: Der barbarische Salazar (Javier Bardem) schafft es, sich aus dem Teufelsdreieck zu befreien und schwört Rache an Captain Jack. Um Salazar zu besiegen, braucht Jack Sparrow den Dreizack von Poseidon, mit dem er die Herrschaft über die sieben Weltmeere erlangen kann. Doch dazu muss sich Jack mit seinem Erzfeind Barbossa (Geoffrey Rush) verbünden. (Abenteuerfilm USA, Australien 2017, 155 Minuten, OT: Pirates Of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales)

Oster-Klassiker

Die größte Geschichte aller Zeiten 10.25 Uhr, SWR

Nacherzählt wird das Leben Jesu von der Geburt im Stall von Bethlehem bis zu seiner Kreuzigung, Auferstehung und Himmelfahrt. Max von Sydow, der am 8. März mit 90 Jahren verstorben ist, spielt in diesem Bildepos aus den 1960er Jahren Jesus von Nazareth. Hollywood-Legende Charlton Heston übernahm die Rolle von Johannes dem Täufer. (Monumentalfilm, USA 1965, 185 Minuten OT: The Greatest Story Ever Told) Die zehn Gebote 13.50 Uhr, ZDF

Findelkind Moses wächst am Hof des Pharaos auf. Jahre später erfahren er und Herrscher Ramses (Yul Brynner) von seiner hebräischen Herkunft. Moses (Charlton Heston) wird daraufhin verbannt und in der Wüste ausgesetzt. Als Hirte gründet er eine Familie. Aber Gott hat in auserwählt, sein Volk aus der ägyptischen Knechtschaft zu führen. (Monumentalfilm, USA 1956, 210 Minuten, OT: The Ten Commandments) Das Gewand 20.15 Uhr, 3Sat

Der römische Tribun Marcellus (Richard Burton) soll die Kreuzigung Christi überwachen. Beim Würfelspiel gewinnt er das Gewand von Jesus. Doch ab da wird Marcellus von Albträumen geplagt. Die Beschäftigung mit dem Wirken Jesu bringt den Tribun schließlich dem christlichen Glauben näher. (Monumentalfilm, USA 1953, 130 Minuten, OT: The Robe)

Dokumentarfilm

Eisbären und Belugas 17.35 Uhr, ARD

Wegen der vielen Eisbären dürfen Besucher den kanadischen Wapusk-Nationalpark nur mit einem Führer betreten. Ein Filmteam hat Forscher zu ihrer Station begleitet, wo seit 1969 Kanadagänse beobachtet werden. (Dokumentation, Deutschland 2019, 45 Minuten) Terra X: Orientexpress, Ein Zug schreibt Geschichte 19.15 Uhr, ZDF

Der Orient Express ist der wohl bekannteste Zug der Welt. Der Dokumentarfilm erzählt die Geschichte des legendären Gefährts. (Doku-Reihe Deutschland 2020, 60 Minuten)

Religion

Papst Franziskus in einer Szene des Dokumentarfilms „Papst Franziskus – Ein Mann seines Wortes“ von Wim Wenders. | Bild: Universal/dpa

Gottesdienst zum Karfreitag 10 Uhr, ARD

Evangelischer Gottesdienst zum Karfreitag aus der Unterkirche der Dresdner Frauenkirche. Die Liturgie gestalten der neue Landesbischof der Evangelischen-Lutherischen Landeskirche Sachsens, Tobias Bilz, und die Frauenkirchenpfarrer Angelika Behnke und Sebastian Feydt. Die musikalische Leitung haben Frauenkirchenorganist Samuel Kummer und Frauenkirchenkantor Matthias Grünert inne. (Live-Sendung, 60 Minuten) Doku: Papst Franziskus: Ein Mann seines Wortes 23 Uhr, ZDF

Wim Wenders Begegnung mit dem argentinischen Papst als TV-Premiere: Der Spielfilmregisseur begleitet Papst Franziskus in Flüchtlingslager, Waisenhäuser, Slums, Favelas und Gefängnisse. Doch im Zentrum des Films stehen nicht die Reisebilder, sondern die Gespräche von Wenders und dem Bischof von Rom. (Porträt, Schweiz, Vatikan, Italien, Deutschland, Frankreich 2018, 95 Minuten, OT: Pope Francis: A Man of his Word)