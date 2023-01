von Sarah Ritschel

Die Münchner Schickeria trauerte im Jahr 2005 um eins ihrer schillerndsten Mitglieder: Der Mord an Rudolph Moshammer beherrschte wochenlang den Boulevard. Moshammers Beerdigung glich der eines Monarchen. Der Mörder war schnell gefunden – Herisch A., damals Mitte 20 und aus dem Irak nach Deutschland gekommen.

Nun könnte der Mann nach 18 Jahren freikommen. Dann hat er die festgelegte Mindestdauer seiner lebenslangen Haftstrafe verbüßt. Derzeit sitzt der mittlerweile 43-Jährige in einer Zelle der Justizvollzugsanstalt Straubing. Er hatte Moshammer, damals 64, heimtückisch mit einem Telefonkabel erdrosselt. Vorher hatte sein exzentrischer Freier ihn im Rolls-Royce zu sich nach Hause mitgenommen und Geld für Sex geboten.

Die Mode-Ikone Rudolph Moshammer (1940-2005) hatte beruflichen Erfolg als Inhaber einer Mode-Boutique auf der Münchner Maximilianstraße. Bundesweit bekannt wurde er ab den 19980er-Jahren jedoch durch sein exzentrisches Auftreten in der Öffentlichkeit – bis 1993 an der Seite seiner Mutter Else. Zu seinen Markenzeichen gehörten unter anderem eine extravagante schwarze Perücke mit zwei Stirnlocken im Stil des Bayernkönigs Ludwig II. und ein Yorkshire Terrier namens „Daisy“. Moshammer war sozial engagiert, versuchte sich als Schauspieler und trat 2001 sogar beim deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest an. Nach seinem Tod entstanden mehrere Bühnenwerke über ihn.

Herisch A., so die Auffassung des Landgerichts München I, habe den Mord von Anfang an im Sinn gehabt. Er wollte demnach das Geld des reichen Modemachers mit der opulenten Perücke, den Gerüchte um seine Sexualität ebenso ständig begleiteten wie sein Yorkshire-Terrier „Daisy“. Das Gericht verurteilte Herisch A. 2005 zu lebenslanger Haft mit besonderer Schwere der Schuld.

Nach 15 Jahren kann beim Urteil „lebenslang“ erstmals überprüft werden, wie lange ein Straftäter noch in Haft bleiben muss. Im konkreten Fall entschied die Justiz aber auf eine sogenannte Mindestverbüßungsdauer von 18 Jahren. Die sind am 15. Januar vorüber. Die Strafvollstreckungskammer des Landgerichts Regensburg mit Sitz in Straubing muss dann über die Zukunft des Täters urteilen.

22. Januar 2005: Der Konvoi mit dem Leichenwagen, in dem Rudolph Moshammer transportiert wird, fährt durch die von Menschen dicht gesäumte Maximilianstraße in München. | Bild: Matthias Schrader/dpa

Die Richterinnen und Richter holen dafür unter anderem ein Sachverständigen-Gutachten ein, das klären soll, ob vom Verurteilten keine Gefahr mehr ausgeht. „Abhängig von der Entscheidung der Strafvollstreckungskammer verbleibt der Verurteilte entweder in Haft – einen festen Entlassungszeitpunkt gibt es in diesem Fall nicht – oder kommt zur Bewährung auf freien Fuß“, erklärt ein Sprecher des Landgerichts.

Im Fall des Moshammer-Mörders ist das mit einer weiteren Möglichkeit verknüpft. Statt in Deutschland auf Bewährung freizukommen, könnte er auch in den Irak abgeschoben werden. Dort wäre er ein freier Mann. Der Straftäter möchte zurück in seine Heimat. Sein Anwalt, der bekannte Strafverteidiger Adam Ahmed, setzt sich ebenfalls dafür ein.

Die Ausländerbehörde entscheidet

Und auch die zuständige Staatsanwaltschaft München I spricht sich für diese Option aus. „Aus Sicht der Staatsanwaltschaft könnte nach Ablauf der Mindestverbüßungsdauer eine Abschiebung aus der Haft heraus erfolgen“, erklärt Oberstaatsanwältin Anne Leiding. „Ob die Abschiebung tatsächlich realisiert werden kann, liegt bei der Ausländerbehörde.“

Und genau die hat ein Problem mit der Sache. Denn: Herisch A. kann nicht zweifelsfrei als Iraker identifiziert werden. Bis heute habe er keine Dokumente vorgelegt, erläutert ein Sprecher des Landesamts für Asyl und Rückführung (LfAR). Doch wenn seine Staatsangehörigkeit nicht feststeht, ist auch eine Abschiebung

nicht möglich.

Anwalt Ahmed kann es nicht fassen: „Mir leuchtet nicht ein, warum die Identität plötzlich nicht feststehen soll.“ Seiner Meinung nach wurde schon 2005 die Staatsbürgerschaft des Angeklagten geklärt. Erst vor Kurzem sei das neue Problem an ihn herangetragen worden – „dabei hatte die Behörde jahrelang Zeit, um die Abschiebung vorzubereiten“.

„Mir leuchtet nicht ein, warum die Identität plötzlich nicht feststehen soll“, sagt Anwalt Adam Ahmed. | Bild: Peter Kneffel/dpa

Das Landesamt für Asyl und Rückführung stellt es anders dar und verweist auf die Pflichten des irakischen Staats. „Die faktische Staatsangehörigkeit muss durch das mutmaßliche Herkunftsland bestätigt werden“, erklärt ein Sprecher. Im Strafprozess wegen Mordes damals 2005 war eine solche Bestätigung aus dem Irak demnach nicht nötig gewesen.

Es handle sich „um den hoheitlichen Akt eines ausländischen Staats, auf den von deutscher Seite nur bedingt Einfluss genommen werden kann. Die Rückführung ist zum aktuellen Zeitpunkt deswegen nicht möglich, da die zuständigen irakischen Behörden trotz entsprechender Bemühungen seitens der deutschen Behörden noch keine Ersatzpapiere bereitgestellt haben.“

Im November 2021 wurde Moshammers Mörder von irakischer Seite angehört. Das Ergebnis des Gesprächs steht noch aus. Sollte die Abschiebung scheitern, wollen der Verurteilte und sein Anwalt vorbereitet sein: „Wir versuchen, parallel die Möglichkeit zu schaffen, dass unser Mandant in Deutschland auf Bewährung entlassen wird.“

Um das zu erreichen, brauche Herisch A. „geregelte Strukturen“, damit er „nicht auf der Straße landet“. Deshalb will sich Ahmed auf die Suche nach einer Wohnung und Arbeit für ihn begeben. Er geht fest davon aus, dass A. in diesem Jahr freikommt. „Ich glaube nicht, dass es schon im Januar klappt, aber bis Mitte des Jahres ist er draußen.“ Ob die Kammer das genauso sieht, werden die nächsten Wochen zeigen.