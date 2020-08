Vor dem 175. Geburtstag des bayerischen Königs Ludwig II. hat ein monumentales Vorhaben hitzige Debatten ausgelöst. Die treuen Königsanhänger vom Geheimbund Guglmänner wollen ein Konterfei des sagenumwobenen Herrschers meterhoch in die Kampenwand bei Aschau im Chiemgau meißeln lassen.

König Ludwig II. von Bayern in einer undatierten Aufnahme: Wird sein Antlitz bald an einer Felswand zu sehen sein? | Bild: dpa

Von der 1669 Meter hohen Felswand aus könne der König direkt auf das von ihm geschaffene Schloss Herrenchiemsee schauen, sagt Guglmänner-Sprecher Fredl Helm. Das Thema sorgte in Bayern für großes Echo.

Etwa 25 Meter hoch könnte das Porträt werden, das Steinmetzlehrlinge in den Fels schlagen sollen. In einem Jahr, so Helm, könnte das Werk fertig sein – dann als nachträgliches Geburtstagsgeschenk zum 175. des Monarchen am 25. August. Wenn es nur endlich Resonanz der Verantwortlichen gäbe – und ein Go für die Arbeiten.

Die Kampenwand in den Chiemgauer Alpen. Hier wollen Königsanhänger ein Porträt von Ludwig II. verewigen. | Bild: Peter Kneffel/dpa

Hoffnungen ruhen auf Ministerpräsident Markus Söder

Nun hoffe man auf Unterstützung vom derzeitigen Regenten in Bayern: Ministerpräsident Markus Söder (CSU). „Er ist schließlich der eigentliche Nachfolger“, sagt Helm. An die 500 Postkarten mit einer Fotomontage und Beschreibung der Idee hätten Unterstützer inzwischen an ihn gesandt.

Noch als Finanzminister war Söder im Januar 2016 als Ludwig II. verkleidet zur Verleihung des Ordens wider den tierischen Ernst erschienen. Zum Vorschlag der Guglmänner wollte sich die Staatskanzlei nicht äußern.

Geht gerne mal an Fasching als Märchenkönig Ludwig II.: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. | Bild: Henning Kaiser/dpa

Die Kampenwand ist in Privatbesitz. Postkarten gingen auch an den Eigentümer Freiherr Rasso von Cramer-Klett sowie an den Aschauer Sternekoch Heinz Winkler – auch um Sponsoren für das Projekt zu finden, sagt Helm. Bisher auch hier ohne Resonanz.

In der Gemeinde Aschau trifft Vorschlag auf wenig Begeisterung

In der Gemeinde Aschau ist man von dem Vorschlag nicht besonders beeindruckt. „Wir möchten lieber die Kampenwand im natürlichen Charakter erhalten“, sagt Herbert Reiter, Leiter der Tourist Info Aschau und Sachrang. „Es ist nicht unsere touristische Philosophie, dass wir die Masse hier haben wollen.“

Der Aschauer Ortsteil Sachrang trägt nicht zuletzt den Titel „Bergsteigerdorf“ – Markensiegel für sanften Tourismus und Verzicht auf spektakuläre Attraktionen. Die Gemeinde als Genehmigungsbehörde für eine Baumaßnahme habe keine offizielle Anfrage, sagt Reiter.

„Ziemlich absurder Plan ohne Realisierungschancen“

Als weniger martialische Alternative habe es Vorschläge gegeben, zum Todestag des Königs am 13. Juni dessen Silhouette an die 200 Meter hohe Felswand zu strahlen. Auch das schien dem Ort zu pompös – Lichtverschmutzung.

Der Deutsche Alpenverein (DAV) spricht von einem „ziemlich absurden Plan ohne Realisierungschancen“. „Bei der Aktion geht es wohl eher darum, auf den Kini und die Guglmänner aufmerksam zu machen“, sagt Sprecher Thomas Bucher.

Königsanhänger glauben an Ermordung Ludwigs II.

Die „Guglmänner SM. König Ludwig II.“ sind überzeugt, dass Seine Majestät sich einst nicht selbst tötete, sondern ermordet wurde. Die auf die Zeit der Kreuzfahrer zurückgehende Bruderschaft war bei Beisetzungsfeierlichkeiten für die Könige der Wittelsbacher dabei: in schwarzen Kutten, die Kapuze (die Gugl) mit Sehschlitzen über dem Kopf, in der Hand zwei gekreuzte Fackeln.

Der mysteriöse Tod König Ludwigs II. Um den Tod des bayerischen Königs ranken sich bis heute viele Legenden. Vier Tage nach seiner Entmündigung am 9. Juni 1886 durch die bayerische Regierung wurde Ludwig II. mit dem Arzt Bernhard von Gudden tot im Starnberger See (damals noch Würmsee) aufgefunden. Höchstwahrscheinlich beging er Suizid. Doch schnell entstanden zahlreiche Theorien zur Todesursache. Bis heute glauben viele an eine geplante Erschießung des Königs. (sk)

Ein Kreuz mit der Aufschrift „Ludwig II – König von Bayern“ steht beim jährlichen Gottesdienst für König Ludwig II. an der Votivkapelle im Starnberger See. Unweit der Kapelle wurde der Märchenkönig am 13.6.1886 ertrunken aufgefunden. | Bild: Matthias Balk/dpa

Eine Herausforderung des Kampenwandfelses für das Vorhaben: das wenig haltbare Kalkgestein. „Wenn man da meißelt, kommen nur Brösel raus“, sagt Reiter. Helm schreckt das nicht. Notfalls müsse man mit der Injektion von Harzen arbeiten. „Das ist schier unzerstörbar.“

Nur wenn das nicht möglich sei, würden andere Pläne in Erwägung gezogen, betont Helm am Mittwoch. Ein Königskopf aus Karbon zum Beispiel, der am Berg hängen könnte. Oder eine bavariaähnliche Königs-Statue, die man von innen begehen könnte inklusive Rutsche für Kinder.

Vorbild sind die US-Präsidentenköpfe am Mount Rushmore

Vorbild für das Projekt sei Mount Rushmore in den USA, von dem die früheren US-Präsidenten George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt und Abraham Lincoln herabblicken. Das Monument mit den fast 20 Meter hohen Köpfen ist nicht unumstritten.

Es wurde in einen heiligen Berg der Lakotas geschlagen – für diese eine Provokation, zumal unter Lincoln viele von ihnen hingerichtet wurden. Sollten Einheimische an der Kampenwand Bedenken haben, werde man sofort Abstand nehmen, sagt Helm.

„Wir wollen mit niemandem Ärger bekommen, aber normalerweise sollte jeder anständige Bayer sagen: Dem König Ludwig II. gebührt so was und das muss sein.“ (dpa)