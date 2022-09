21. April 1926

Elizabeth Alexandra Mary Windsor wird in London geboren.

12. Dezember 1936

„Lilibet“ wird zur Thronprinzessin, weil ihr Vater Albert als König George VI. den Thron besteigt. Zuvor hatte ihr Onkel Edward VIII. abgedankt, um die zweifach geschiedene Amerikanerin Wallis Simpson heiraten zu können.

20. November 1947

Elizabeth heiratet ihren entfernten Cousin Philip Mountbatten.

14. November 1948

Der erste Sohn des Paares, Charles, wird geboren. Im Laufe der Jahre folgen drei weitere Kinder: Anne, Andrew und Edward.

6. Februar 1952

König George VI. stirbt mit 56 Jahren. Der plötzliche Tod ihres Vaters macht Elizabeth über Nacht zur Königin. Die 25-Jährige befindet sich gerade auf einer Kenia-Reise und fliegt umgehend nach London zurück.

2. Juni 1953

Elizabeth II. wird feierlich in der Westminster Abbey gekrönt.

1977

Zum silbernen Thronjubiläum absolviert Elizabeth II. eine große Reise durch Großbritannien und die Commonwealth-Staaten. Dabei legt sie rund 90.000 Kilometer zurück.

18. April 1980

Simbabwe wird als letzte der großen Kolonien Großbritanniens unabhängig. Insgesamt wurden während der Regentschaft von Elizabeth II. mehr als 40 Länder, die zuvor dem Britischen Empire angehörten, eigenständige Staaten.

29. Juli 1981

Elizabeths ältester Sohn, Thronfolger Prinz Charles, heiratet Lady Diana Spencer. Die Begeisterung für die Royals steigert sich weiter, als Diana 1982 den ersten Sohn William zur Welt bringt und damit für einen Thronfolger sorgt. Später bekommen Charles und Diana mit Harry einen zweiten Sohn.

1992

Elizabeth II. erlebt ihr „annus horribilis“, ihr „schreckliches Jahr“: Ihre Söhne Charles und Andrew trennen sich von ihren Frauen, Prinzessin Anne wird geschieden. Zudem wird Schloss Windsor bei einem Brand schwer beschädigt. Vor allem die Schlammschlacht zwischen Diana und Charles schadet dem Ansehen des Königshauses.

31. August 1997

Diana stirbt auf der Flucht vor Paparazzi bei einem Autounfall in Paris. Die Queen reagiert zunächst nicht. Während gefühlt das ganze Land um die „Prinzessin der Herzen“ trauert, bleibt Elizabeth II. auf Schloss Balmoral in Schottland. Erst nach mehreren Tagen, in denen sie als kaltherzig kritisiert wird, kehrt Elizabeth II. nach London zurück und hält eine – eher steife – Fernsehansprache.

20. November 1997

Inmitten des Unmuts begehen Elizabeth II. und Prinz Philip ihren 50. Hochzeitstag. Elizabeth II. würdigt den Prinzgemahl als „meine Stärke und Stütze in all diesen Jahren“.

2002

Die Königin feiert ihr goldenes Thronjubiläum. Der Rückhalt für das Königshaus ist wieder gewachsen, die Queen wird wegen ihrer unermüdlichen und treuen Pflichterfüllung als Vorbild verehrt und respektiert.

In diesem Jahr muss Elizabeth II. zwei Todesfälle verarbeiten: Sowohl ihre vom Volk geliebte Mutter Queen Mum als auch ihre Schwester Margaret sterben.

29. April 2011

Enkel Prinz William heiratet die Bürgerliche Kate Middleton.

22. Juli 2013

Prinz George wird geboren, der erste Sohn von William und Kate. Damit ist die weitere Thronfolge gesichert. Die beiden bekommen später zwei weitere Kinder, Charlotte und Louis.

9. September 2015

Mit 63 Jahren, sieben Monaten und zwei Tagen auf dem Thron überholt Elizabeth II. ihre Ururgroßmutter Königin Victoria und wird zur am längsten regierenden britischen Monarchin.

8. Januar 2020

Elizabeths Enkel Harry und seine Frau Meghan erklären ihren Rückzug aus der ersten Reihe des britischen Königshauses und verlassen das Land. Mit ihrem Sohn und ihrer Tochter bauen sie sich ein neues Leben in Kalifornien auf.

9. April 2021

Prinz Philip stirbt im Alter von 99 Jahren. Wegen der Corona-Regeln muss die trauernde Queen, die 73 Jahre mit ihm verheiratet war, allein auf einer Bank der Kapelle von Schloss Windsor sitzen. In der Weihnachtsansprache dieses Jahres würdigt die Queen ihren Mann mit liebevollen Worten.

21. Oktober 2021

Der Buckingham-Palast gibt bekannt, dass die Queen eine Nacht in einer Londoner Klinik verbracht hat. Der Grund wird nie mitgeteilt. In der Folge sorgen immer wieder gesundheitliche Beschwerden der Monarchin für Schlagzeilen. Die Queen tritt kürzer.

12. Januar 2022

Prinz Andrew, der als Lieblingssohn der Queen gilt, scheitert vor einem New Yorker Gericht mit seinem Antrag auf Abweisung einer Missbrauchsklage gegen ihn. Einen Tag später muss Andrew seine militärischen Titel und Schirmherrschaften abgeben. Anfang März erzielt Andrew eine außergerichtliche Einigung mit Virginia Giuffre, die ihm vorgeworfen hatte, sie als 17-Jährige mehrfach sexuell missbraucht zu haben.

6. Februar 2022

Die Queen begeht ihr 70. Thronjubiläum. Großbritannien feiert das Platin-Jubiläum Anfang Juni vier Tage lang. Elizabeth II. sagt ein paar der Veranstaltungen aus gesundheitlichen Gründen ab, zeigt sich aber zu Beginn und zum Abschluss der Feierlichkeiten auf dem Balkon des Buckingham-Palasts der jubelnden Menge.

10. Mai 2022

Elizabeth II. lässt sich bei der Parlamentseröffnung von Prinz Charles vertreten. Es ist erst das dritte Mal seit 1952, dass sie die Zeremonie verpasst.

6. September 2020

Die Queen empfängt die neue britische Premierministerin Liz Truss, schon ihre 14 Vorgänger hatten sich bei Elizabeth II. vorgestellt. Erstmals findet der Empfang nicht im Buckingham-Palast statt, sondern wegen anhaltender „Mobilitätsprobleme“ der Queen in ihrer Residenz im schottischen Balmoral.

8. September 2022

Der Buckingham-Palast gibt bekannt, dass die Ärzte „besorgt“ um den Gesundheitszustand der Queen sind. Thronfolger Prinz Charles, dessen Geschwister sowie seine Söhne William und Harry finden sich umgehend bei der Queen auf Schloss Balmoral ein. Am Abend gibt der Palast den Tod von Elizabeth II. bekannt.

