Baden-Baden vor 28 Minuten

Kléopatre lebt als Luxuskatze im Grandhotel: Wehe, ihre Augen werden rot!

Katze Kléopatre führt im edlen Brenners Park Hotel in Baden-Baden ein Luxusleben. 260 Angestellte sorgen dafür, dass es dem Tier an nichts mangelt. Doch es ist gar nicht so einfach, die Mieze zu treffen.