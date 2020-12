Für eine Überraschung sorgt der Münchner Erzbischof Reinhard Marx: Der Kardinal will es nicht länger bei Worten und Ermahnungen zum sexuellen Missbrauch belassen, sondern wird als Privatperson aktiv. Eine halbe Million Euro stellt der Kirchenmann aus seinem Privatbesitz zur Verfügung – das sei der „allergrößte Teil“ seines Privatvermögens, sagte er bei der Vorstellung des Projekts, der weit über Bayern hinaus für Erstaunen sorgt, ist Marx doch einer der bekanntesten Köpfe der katholischen Kirche in Deutschland und zudem ein enger Berater von Papst Franziskus.

Die Betreuung will er nicht auslagern

Mit dem stattlichen Betrag gründet Marx die Stiftung Spes et Salus (lateinisch: „Hoffnung und Heil“). Der Ansatz der Stiftung ist neu: Marx will die Betreuung von Menschen, die von Geistlichen früh missbraucht wurden, nicht mehr an Juristen oder Psychotherapeuten auslagern, sondern selbst in die Hand nehmen.

Diese Arbeit kann der vielbeschäftigte Kardinal kaum selbst leisten, dafür hat er zwei erfahrene Kirchenmänner zur Seite: Einmal den Jesuiten Hans Zollner, der das päpstliche Kinderschutzzentrum in Rom leitet; und Peter Beer, den Marx aus seiner Zeit als Generalvikar der Diözese München kennt. Die beiden Experten bezeichnen Marx' Stiftung als eine „kopernikanische Wende“ im Umgang mit den Opfern.

Bischof Marx (links) geht die Aufarbeitung des Unrechts, das Kindern und Jugendlichen angetan wurde, zu langsam. Er verlässt sich nicht nur auf die kirchliche Kommission, die Stephan Ackermann (rechts) im Auftrag der deutschen Bischöfe leitet. | Bild: Daniel Roland/AFP

Über die Motive des Kardinals ist viel gerätselt worden. Warum stiftet er 500.000 Euro? Bei der Bekanntgabe vor einigen Tagen sagte er: „Auch bei mir hat es einer Lerngeschichte bedurft.“ Er spielt darauf an, dass er die Wucht von innerkirchlicher Pädophilie früher unterschätzte.

Aus dem Jahr 2006 ist ein Fall bekannt. Damals war Marx noch Bischof von Trier. Den Hinweisen der Staatsanwaltschaft auf einen straffällig gewordenen Priester war er nicht nachgegangen. Auch mit den Opfern hatte er kein Gespräch gesucht. Dieses Versäumnis plage ihn, räumte er vor einem Jahr ein.

Woher hat er das Geld? Das fragen jetzt manche

Die Leserbriefspalten in bayrischen Zeitungen füllen sich indes mit anderen Gedanken: Woher kann ein Kirchenmann so viel Geld haben? Mit teils gespielter Entrüstung wird nicht die ehrgeizige Stiftung kommentiert, sondern die Tatsache, dass ein Priester über ein derart pralles Konto verfügt.

Das erklärt sich schnell: Ein Priester hat keine Familie und damit auch keine finanziellen Pflichten, die daraus resultieren. Wenn er nicht gerade exklusive Hobbys treibt, kann er leicht Geld sparen. Viele Geistliche spenden ohnehin einen Gutteil ihrer Bezüge, ohne es gleich an die Hosianna-Glocke zu hängen.

Sonderfall Bayern – stattliches Monatsgehalt

Dazu kommen die speziell bayrischen Verhältnisse: Marx wurde vor zwölf Jahren an als Erzbischof nach München berufen. Der Freistaat übernimmt die Gehälter der Bischöfe und orientiert sich dabei an staatlichen Führungsämtern.

Der Erzbischof wird nach B 10 honoriert. Das entspricht einem Staatssekretär der bayrischen Landesregierung – das sind 13.654 Euro im MOnat, wie die Süddeutsche Zeitung schnell ausrechnete. In Baden-Württemberg ist es anders, hier werden allle Geistlichen von ihrer Kirche bezahlt.