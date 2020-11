Jeder vierte US-Amerikaner gehört der katholischen Kirche an – Tendenz steigend. Früher waren es irische Einwanderer, um 1900 dann die Migranten aus Italien, Polen oder Süddeutschland. Heuete sind es vor allem Latinos, die diese Kirche wachsen lassen. Dennoch waren Katholiken bisher im höchsten Amt des Landes kaum vertreten, bis es John F. Kennedy 1961 ins Weiße Haus schaffte. Nun ist Joe Biden der zweite in der Reihe – und das, obwohl ihm nur jeder zweite Katholik seine Stimme gab.

Dabei ist der 77-Jährige mit irischen Wurzeln durchaus glaubwürdig. US-Zeitungen bezeichnen ihn als regelmäßigen Kirchgänger, ohne dass er darüber großes Aufheben macht. Seit seiner Jugend in einer Konfessionsschule trägt er einen Rosenkranz bei sich. Als er 1972 Frau und Tochter durch einen Autounfall verlor, hat ihn der Glaube getragen, versicherte er mehrfach.

Biden im christlichen Lager nicht besonders beliebt

Bei der Wahl konnte Joe Biden im christlichen Lager kam punkten. Die katholischen Bischöfe trauten ihm nicht über den Weg, weil es der Demokrat ablehnt, eine Abtreibung unter Strafe zu stellen. Er sei als gläubiger Mensch persönlich gegen die Abtreibung, wolle sie aber nicht kriminalisieren, sagte er. Diese differenzierte Haltung legten ihm viele US-Katholiken als unehrlich und opportunistisch aus. Ausgerechnet Trump konnte sich bei diesen Bürgern als prinzipientreu profilieren.

Nach der Wahl werden die Karten neu gemischt. Biden profitiert jetzt von manchem internationalen Kontakt, den er während der Präsidentschaft von Barack Obama (2009-2017) knüpfen konnte. Mit Papst Franziskus traf er als Vizepräsident mehrfach zusammen. Thematisch liegen die beiden nahe beieinander. Die soziale Gerechtigkeit will Biden mit der Gesundheitsreform (Obamacare) neu begründen.

Auch den Klimaschutz dürfte er anders aufsetzten als der Vorgänger: Der gewählte Präsident kündigte an, er werde dem Klimaabkommen von Paris erneut beitreten, nachdem Donald Trump es mit großem Gepolter verlassen hatte. Bei diesen Eckpunkten einer kommenden Regierung steht er nahe bei Papst Franziskus.

Biden ist in Sachen Glauben zurückhaltend

Biden hängt seine persönlichen Überzeugungen nicht an die große Glocke. Während sein Vorgänger jede religiöse Geste groß in Szene setzte und sich bei evangelikalen Kreisen einschmeichelte, ist Biden bei derlei Zurschaustellungen zurückhaltend. Grundsätzlich sind Religion und Politik in den USA scharf getrennt. In vielen Details freilich wird sichtbar, wie wichtig religiöse Akzente bis heute gehalten werden. Wenn Joe Biden am 20. Januar 2021 in Washington ins Amt eingeführt wird, wird auch er seine Hand dabei auf die Lincoln-Bibel legen.

Als sein Sieg am vergangenen Samstag feststand, begab er sich auf den Friedhof, auf dem seine erste Frau Neilia, seine Tochter Naomi und sein Sohn Beau liegen.