Die Kindertagesstätten werden schrittweise geöffnet, an den Grundschulen findet für Schülerinnen und Schüler der vierten Klassenstufe Präsenzunterricht statt. Die anderen Grundschüler sollen nach den Pfingstferien in einem rollierenden System in den Präsenzunterricht einbezogen werden.

Das SÜDKURIER Medienhaus verlost im Rahmen der Initiative #SKverbindet aktuell 100 „Starter-Kits“ mit kreativen Mal- und Rätselvorlagen, Heftaufklebern, Blöcken und Stiften. Schreiben Sie uns als Erzieher oder Lehrer einfach eine E-Mail an skaktion@suedkurier.de oder posten Sie einen Beitrag mit dem Hashtag #SKverbindet.

Die ersten 100 Einsendungen erhalten die Kita- und Grundschul-Kits. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, eine Barauszahlung nicht möglich. Ihre personenbezogenen Daten verwenden wir ausschließlich zur Kontaktaufnahme. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.