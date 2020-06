Meinung vor 12 Stunden

Ist der Begriff „Mohr“ wirklich rassistisch? Die christliche Kunst lässt andere Schlussfolgerungen zu

Erneut brandet die Debatte um den Mohren auf. In der christlichen Kunst spielt er eine große und positive Rolle. Ein Blick in die christliche Kultur in Zeiten von Demonstrationen gegen Polizeigewalt gegen Schwarze und Debatten um den Rassenbegriff.