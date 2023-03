Lena sitzt in der Küche, mit Muschelkette und hellblauem Oversize-Hemd, lächelt in die Kamera. Sie fährt sich ständig durchs halblange Haar, erzählt, wie glücklich sie mit ihrer neuen Frisur und wie unproduktiv sie heute sei. „Seid ihr das auch manchmal? Bitte schickt mir ein paar Songs für meine Playlist!“ Sagt es und knabbert an einem Brot, das ihre Mutter „sooo lecker“ gebacken hat.

So weit, so banal, so erfolgreich.

„Vielleicht ist es banal, im großen Bild über so etwas zu sprechen“, kommentiert Kommunikationswissenschaftlerin Jana Dombrowski gegenüber dem SÜDKURIER Lenas Video. „Doch es entspricht der Realität, worüber gesprochen wird, sonst würden Jugendliche es gar nicht anschauen.“ Influencer holen ihr Publikum genau da ab, wo es täglich steht: in der Küche, vor dem Spiegel, beim Schminken. Es müsse nicht immer um große Themen gehen, denn ihre Fangemeinschaft stelle sich die gleichen Fragen wie sie, sagt Dombrowski, die an der Uni Hohenheim zu sozialen Medien forscht.

Eine Million Follower mit 13 Jahren

Die Zwillingsschwestern Lisa und Lena waren gerade 13 Jahre alt, als sie die Marke von einer Million Follower auf Instagram knackten. Heute mit 20 folgen ihnen dort fast 19 Millionen Fans. Auf der Plattform Musical.ly sind sie zeitweise mit über 30 Millionen Fans der größte Account weltweit. Sie tanzen zu Popsongs, singen Playback und starten damit durch. Ihr Ziel: Schauspielerinnen werden.

Verkörpern diese stets gut gelaunten jungen Frauen den Personenkult unserer Tage? Wie harmlos wäre das, wenn man da als Mutter oder Vater an die drogensüchtigen Rockstars vergangener Zeiten denkt! Aber der Eindruck könnte täuschen.

Immer authentisch, immer online

Influencer wirken nicht wie Promis. Ihre Beiträge tauchen zwischen den Posts von Freunden auf. Wer ihnen folgt, kann sie über die Kommentarfunktion kontaktieren. „Influencer erwecken den Anschein, ihren Nutzern das Privileg einer kleinen, selektiven Followerschaft zu gewähren“, heißt es in einer Studie der Kommunikationsagentur OSK. Danach lautet ihr Erfolgsrezept: Einerseits authentisch wirken, greifbar und immer online sein. Andererseits zur Projektionsfläche für eigene Wünsche werden und jedem, der ihnen folgt, das Gefühl geben, dazuzugehören.

Vom Selbstdarsteller bis zum Missionar

Sie lassen sich laut OSK in sechs Typen einteilen: in Selbstdarsteller und Unterhalter, Erklärer, Experten, Coaches und Missionare. Jugendforscher Simon Schnetzer spricht in diesem Zusammenhang darüber, warum Influencer besonders bei jungen Menschen so beliebt sind: „Sie sind die neuen Rockstars, allerdings aus Sicht ihrer Fans viel nahbarer.“

Um sein Leben zu zeigen und mitzuteilen, dafür braucht es Talent. Keines, das so plakativ wie bei einem Fußballstar daherkomme, sagt Dombrowski. Aber Talent, sich zu präsentieren und für andere interessant zu machen.

Psychologen aus Würzburg und Bamberg haben in einer Studie gezeigt, dass soziale Netzwerke für Narzissten das ideale Medium sind. Narzissten halten sich für besonders begabt und einzigartig, streben nach Aufmerksamkeit, Bewunderung, Erfolg.

Was ist Narzissmus?

Es gebe zwei Formen von Narzissmus, sagt die Psychologin Silvana Weber, die seit 2017 am Institut Mensch-Computer-Medien an der Uni Würzburg lehrt und forscht. Einerseits den sogenannten grandiosen Narzissmus, der mit einem Gefühl der Selbstherrlichkeit, Einzigartigkeit, Dominanz und Grandiosität einhergehe. Im Gegensatz dazu seien vulnerable, „verletzliche“ Narzissten sehr unsicher, überempfindlich im Umgang mit anderen Menschen und hätten eher den Drang, sich von der Öffentlichkeit zurückzuziehen.

Großspurige Narzissten nutzen laut dieser Studie die sozialen Netzwerke eher als die verletzlichen. Nicht die Rede ist hier von jenen, die unter einer krankhaft narzisstischen Persönlichkeitsstörung leiden – das sind etwa ein Prozent der Bevölkerung. Es zeigte sich: Je narzisstischer eine Person ist, desto häufiger nutzt sie auch soziale Netzwerke. So machen Menschen, die stärker zum Narzissmus tendieren, auch vermehrt Selfies, sagt Silvana Weber. Das Veröffentlichen von Selfies verstärke wiederum ihre narzisstischen Neigungen.

Perfekt inszeniert

Mit ihrer perfekten Inszenierung bekämen Influencer viele sogenannte Likes, also lobende Rückmeldungen. Ihrem Publikum dienten sie als Objekt für soziale Vergleiche, das gilt für ihr Aussehen oder auch ihren Lebensstil. „Dieser soziale Vergleich fällt aber meist negativ aus“, sagt Silvana Weber. Denn man vergleiche sich dabei „aufwärts“ mit geschönten, optimierten Bildern anderer im Netz.

Influencer haben Geld, machen coole Sachen, sind perfekt: So würden sie wahrgenommen, wüssten jedoch, dass es gar nicht so ist. „Der Influencer-Job hat extrem viele Schattenseiten“, gibt Jana Dombrowski zu bedenken. „Sie spüren in sich selbst die Diskrepanz, und sie haben den Öffentlichkeitsdruck, dass ihnen fremde Leute immer wieder ins private Leben hineinblicken.“

Ständig müssen sie die Erwartungen anderer erfüllen, es ihnen recht machen. Und folgen die Posts nicht in kurzen Abständen, fangen die Fans schon bald an zu murren.

TikTok-Star Twenty4Tim schlägt nicht nur Lob, sondern auch viel Hass entgegen. | Bild: Gerald Matzka

„Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass Social Media kein Druck ist“, gibt Twenty4Tim zu. Der TikTok-Star postet kurze Videos mit Alltagssituationen, die ihn mit langen Fingernägeln und in Frauenkleidern zeigen. 2022 veröffentlichte er seinen ersten Song, bekam dafür viel Lob.

Er wurde fast zusammengeschlagen

Es gab aber auch Kritiker, die sich an seinen Frauenkleidern abarbeiteten. Ebenso später an seinen Dehnungsstreifen, die er in die Kamera hält. Der Hass ging so weit, dass er einmal fast zusammengeschlagen wurde. „Sobald man selbstständig ist, hat man immer einen gewissen Druck, sich selbst zu perfektionieren und besser zu werden“, sagt er.

Sind sie bekannt, so lauern ihnen, wie bei anderen Stars auch, die Fans auf. So erzählt die Stuttgarterin Lena in einem Interview, wie Menschen auf der Straße auf sie zukommen, nicht einmal „Hallo“ sagen, ein Bild machen und wieder gehen. „Schade, wenn Leute einfach ungefragt Fotos machen“, sagt sie. „Aber es gehört dazu, man muss damit umgehen können.“

Der Hass gilt der Person

Influencer vermarkten nicht irgendein Produkt, sondern sich selbst. Wenn Hasskommentare aufkommen, dann zielen diese direkt auf die Person. „Es ist Hass gegen sie selbst“, sagt Jana Dombrowski. Influencer seien ständig konfrontiert mit finanzieller Unsicherheit, weil sie oft ein sehr unregelmäßiges Einkommen haben. Es sei ein anspruchsvoller Job, auch psychisch. Das sehe man an den Begründungen der Aussteiger mit Burnout und Depressionen.

Plötzlicher Rückzug

Twenty4Tim hat auch mit Joey‘s Jungle, einem erfolgreichen YouTube-Star, Videos gedreht. Anfang 2022 verkündete Joey‘s Jungle, der ein Jahr zuvor sein Coming-out hatte, die vorläufige Einstellung seines Kanals. Sechs Monate später meldete sich der heute 25-Jährige zurück mit einem Video: Er schildert darin, dass er sich wie eine leere Hülle gefühlt habe und in Therapie gegangen sei.

Sophia Thiel posiert beim Fotoshooting mit ihrem Kameramann „Andi“ Andreas Zitt. | Bild: Josef Mayerhofer

Auch Sophia Thiel, Bodybuilderin und Fitnessmodel mit heute fast einer Million Abonnenten bei YouTube und 1,3 Millionen Instagram-Followern, entschuldigt sich bei ihren Fans. Jahrelang teilte sie ihre Alltagstipps mit ihrer Fangemeinschaft, nahm sie mit auf ihrem Weg zur Traumfigur. In drei Jahren verlor sie 25 Kilogramm an Gewicht.

Doch der Druck, sich immer öffentlich zu zeigen, intensiv zu trainieren und dabei eisern auf die Ernährung zu achten, war zu viel. Es folgten 21 Monate Funkstille auf ihren Social-Media-Plattformen. Im April vor zwei Jahren kehrte sie zurück – nicht mehr dünn – und sprach erstmals über ihre Essstörung.

Influencer zu sein, ist ein Knochenjob. Wer es dauerhaft nicht schafft, hat den einzigen Vorteil, dass er nach seinem Absturz meist wieder ganz allein ist und sich nicht wie die Hollywood-Stars mit Paparazzi herumschlagen muss.