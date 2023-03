Russlands Überfall auf die Ukraine hat das Sicherheitsgefühl in Europa nachhaltig beeinträchtigt. Kriege sind auf diesem Kontinent also doch wieder möglich, trotz aller Beteuerungen, gelernt zu haben aus den Katastrophen und Verbrechen der vergangenen Jahrhunderte. Vor diesem Hintergrund gewinnen auch Spannungen in anderen Regionen an Brisanz. Folgende europäischen Konflikte bergen die Gefahr eines Kriegsausbruchs.

Die Suwalki-Lücke

Käme es hier zur Eskalation, wäre es wohl gleichbedeutend mit dem Beginn eines Dritten Weltkriegs. Nur hundert Kilometer lang ist die Grenze, die das Nato-Mitglied Litauen von seinem Bündnispartner Polen trennt. An ihrem westlichen Ende liegt russisches Staatsgebiet, im Osten belarussisches.

Sollte Putin tatsächlich eines Tages einen Angriff auf Nato-Gebiet riskieren, so wäre diese nach der polnischen Grenzstadt Suwalki benannte Achillesferse des Westens wohl seine erste Wahl. Experten halten es zwar für sehr unwahrscheinlich, dass sich der Kreml auf ein so wahnsinnig anmutendes Abenteuer einlässt. Aber ganz ähnliche Einschätzungen hatte es auch vor dem russischen Überfall auf die Ukraine gegeben.

Moldau/Russland

Wäre Wladimir Putins Plan einer schnellen Unterwerfung der gesamten Ukraine voll aufgegangen, stünden seine Truppen bereits heute an der Grenze zur bitterarmen ehemaligen Sowjetrepublik. Dass in diesem Fall eine russische Okkupation des ukrainischen Nachbarlandes nur noch eine Frage der Zeit gewesen wäre, darin sind sich die meisten Experten für osteuropäische Sicherheitspolitik einig.

Schließlich hat der Kreml bereits heute rund 1500 Soldaten vor Ort, nämlich in Transnistrien. Die Teilrepublik östlich des Flusses Dnister gilt als prorussisch und trotz fehlender internationaler Anerkennung als faktisch unabhängig vom Einfluss der moldawischen Regierung in Chisinau.

Bosnien-Herzegowina

Der Staat setzt sich zusammen aus der Föderation Bosnien und Herzegowina, der Republika Srpska und dem Distrikt Brcko als Sonderverwaltungsgebiet. Allein diese Aufzählung dürfte das Problem hinreichend beschreiben, ist doch der Balkankrieg der 90er-Jahre noch allzu gut in Erinnerung. Damals waren die Spannungen zwischen den einzelnen Volksgruppen auf eine so dramatische Weise eskaliert, dass rund 100.000 Menschen ihr Leben verloren.

Laut Vertrag von Dayton soll seitdem ein Hoher Repräsentant der Vereinten Nationen für ein friedliches Miteinander sorgen. Er darf sogar Gesetze erlassen. Der aktuelle Amtsinhaber ist der ehemalige Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU). Und der nimmt seit einiger Zeit „gefährliches Gerede“ war. „Es gibt Kräfte im Land, die von Grenzverschiebungen oder gar der Auflösung Bosnien-Herzegowinas reden.“

Griechenland/Türkei

Das Verhältnis zwischen diesen beiden Nationen ist historisch stark belastet. Der aktuelle Konflikt dreht sich um die griechischen Inseln im östlichen Mittelmeer, einige von ihnen liegen in unmittelbarer Nähe zur türkischen Küste. Die türkische Regierung wirft den Nachbarn vor, diese Inseln militärisch aufzurüsten und damit gegen internationale Vereinbarungen zu verstoßen. Tatsächlich handelt es sich bei dem Gebiet laut zwischen 1923 und 1947 geschlossenen Verträgen um eine demilitarisierte Zone.

Allerdings wurde diese Vereinbarung bereits 1974 im Zuge des Zypernkonflikts gebrochen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan droht: „Wir können plötzlich mitten in der Nacht kommen!“ Und Beobachter fürchten: Eine außenpolitische Eskalation könnte dem innenpolitisch schwächelnden Regierungschef kurz vor den anstehenden Wahlen neuen Aufschwung verleihen.

Georgien/Russland

Der Krieg liegt zwar schon 15 Jahre zurück, die Eroberung georgischen Territoriums aber geht weiter. Tag für Tag, Meter um Meter versetzen die russischen Einheiten den Grenzzaun weiter ins Landesinnere. Auf nennenswerten Widerstand stößt diese schleichende Invasion nicht: Zu deutlich war im Kaukasuskrieg 2008 die Unterlegenheit des georgischen Militärs zum Ausdruck gekommen.

Damals hatte der Kreml gerade einmal fünf Tage gebraucht, um den seit Jahren schwelenden Konflikt um die abtrünnigen Regionen Abchasien und Südossetien für sich zu entscheiden. Umso größer ist nun die Sorge, Putin könnte sich im kleinen Georgien holen, was ihm in der weit größeren Ukraine verwehrt bleibt.