Überblick vor 2 Stunden

In den Ferien spontan in den Süden? Wo in Europa ein Sommerurlaub jetzt unkompliziert möglich ist und wo es schwieriger wird

Meer und Strand locken, gleichzeitig drohen die Delta-Variante und steigende Inzidenzen. Dennoch ist es weiterhin möglich, in den Süden zu reisen. Doch welche Regeln gelten bei der Einreise, was ist vor Ort vorgeschrieben und was muss man bei der Rückreise beachten? Ein einfacher Überblick über die Regeln in Italien, Frankreich, Spanien, Griechenland, Kroatien und in der Türkei.