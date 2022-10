Das Wetter ist in den Dolomiten ein Glücksspiel. Es kann sich schneller drehen, als man denkt. Am Morgen hängen dicke, schwere Wolken über der Sextner Sonnenuhr, den fünf markanten Gipfeln um die kleine Südtiroler Gemeinde im Norden Italiens. Der Neuner, Zehner, Elfer, Zwölfer und Einser gehören dazu, über 2000 und sogar 3000 Meter ragen sie in die Höhe. Bei Sonnenschein kann man vom Fischleintal aus die Uhrzeit ablesen. Doch an diesem Morgen sind ihre kahlen Gipfel im dunklen Himmel verschwunden. Heftiger Regen prasselt auf das Dach unserer Ferienwohnung. Ob wir unsere achtstündige Wanderung heute angehen können?

Geheimnisvoll und düster wirken die kahlen Berggipfel, wenn sie plötzlich zwischen den dichten Wolken auftauchen. | Bild: Moll, Mirjam

Die magischen Berge

Erst am Vormittag lässt der Regen langsam nach und wir machen uns auf den Weg. Mit dem Bus fahren wir ins Fischleintal. Der Weg führt uns in den Wald hinein, dichtes Moos wächst zwischen den sattgrünen Tannen und Laubbäumen, Farne und Sträucher säumen den Weg. Noch immer sehen wir kaum etwas von den Bergen, die vor uns liegen. Von der Talschlusshütte aus beginnen wir unseren Aufstieg. Der Pfad wird schnell steil, das Bacherntal hinauf.

Hinab ins Tal führt der Pfad durch sattgrüne Wiesen, auf denen sich Murmeltiere tummeln. | Bild: Moll, Mirjam

Der Himmel geht nach und nach auf und wir sehen das Tal, das immer kleiner unterhalb unseres Pfads wird und einen malerischen Ausblick bietet über den sattgrünen Wald, kleine Dörfchen weit im Hintergrund verstreut. War es eben noch kühl, wird es nun schnell warm, der steile Aufstieg tut sein Übriges. Vom Regen des Morgens rauscht ein Wasserfall den steilen Berghang hinunter. Ein kleiner Lurch läuft gemächlich über den steinigen Pfad. Seine schwarzen Schuppen glitzern im Sonnenlicht. Als seine tiefschwarzen Augen uns wahrnehmen, flitzt er schnell hinter einen Stein.

Ein pechschwarzer Lurch begegnet uns auf dem Wanderpfad. | Bild: Moll, Mirjam

Unterwegs begegnen wir nur wenigen Menschen, das Wetter hat wohl viele von einer Wanderung abgehalten. Die Zsigmondyhütte liegt mystisch an der Kuppe des ersten langen Aufstiegs, umhüllt von Wolken, die als dichte Nebelschleier um sie schweben. An diesem Mittag wirkt sie verlassen und dunkel. Wir ziehen weiter. Die Feuchtigkeit kriecht uns schnell in die Knochen, zumal hier oben ein kalter, ungnädiger Wind pfeift. Die Baumgrenze haben wir schon hinter uns gelassen, doch noch halten sich flache Gräser hartnäckig an dem Gestein fest.

Zauberhafte Tierwelt

Wieder holt uns der Regen ein, die Hände werden kalt und klamm, trotz der steten Bewegung und dem Aufstieg, der immer weiter geht. Doch nur wenige Minuten später reißen die Wolken wieder auf, zwischen ihnen erscheint sogar wieder blauer Himmel.

Ist da wer? Ein Murmeltier hat uns noch nicht bemerkt, wir stören seinen Mittagsimbiss. Schnell flitzt er in ein nahegelegenes Erdloch. | Bild: Moll, Mirjam

Ein dickes Murmeltier trappst mit vollem Mäulchen kauend über die Wiesen, bevor es uns Menschen wahrnimmt und eilig in seinen Bau schlüpft.

Die Büllelejochhütte ist die kleinste und höchstgelegene Schutzhütte in den Sextener Dolomiten. Sie liegt auf 2528 Metern Höhe. Die urige Hütte liegt zwischen den Gipfeln Zwölfer und Einser, gegenüber sind der Zehner und Elfer zu sehen. | Bild: Moll, Mirjam

Schließlich verschwindet auch das letzte Grün entlang unseres Weges, der über einen Kamm hinweg endlich auf die Höhe der Büllelejochhütte führt. Und wieder reißt der Himmel auf, schenkt uns einen atemberaubenden Ausblick über die Dolomiten mit ihren zackigen Berggipfeln, die vor dem blauen Himmel noch schärfer hervorstechen. Nur wenige Augenblicke später ist er schon wieder von Wolken umhüllt – als wäre er nie da gewesen. Der kalte Wind pfeift hier noch stärker. Doch auch die Büllelejochhütte wirkt verlassen. Die pittoreske Hütte mit ihren roten Fensterläden liegt dunkel da, in eine Nische des Bergkamms gebettet.

Wenn die Sonne sich durchsetzt, gibt sie einen atemberaubenden Blick auf die umliegenden Bergriesen der Dolomiten frei. | Bild: Moll, Mirjam

Dem Wetter ausgeliefert

Der Himmel verdüstert sich wieder, die Berggipfel wirken mit einem Mal dunkel und bedrohlich. Hier oben ist man auf sich gestellt – wer die falsche Ausrüstung dabei hat oder sich verläuft, kann auf den teils schmalen Pfaden an steilen Abhängen entlang schnell in Schwierigkeiten geraten. Wir übersehen ein Schild, das uns in Richtung der Drei Zinnen führt und merken unseren Fehler erst, als wir an einen der steilen Abgründe gelangen.

Doch auch der richtige Weg führt steil über Geröll und ohne einen wirklichen Pfad einen der Hänge hinab. Eigentlich müssten wir nun über den Paternkofel weiter zur Drei-Zinnen-Hütte, um von dort – mit etwas Glück – einen Blick auf die Drei Zinnen, die berühmten Berggipfel der Dolomiten, zu erhaschen. Doch wir sind inzwischen schon einige Stunden unterwegs, die Kälte kriecht langsam in die Knochen und die Beine werden müde. Das unstete Wetter lässt selbst die Drei-Zinnen-Hütte, die wir in der Ferne kurz sehen konnten, verschwinden.

Der Blick hinter der Bülleleljochhütte über die Dolomiten – atemberaubend schön, wenn sich wie hier ein Augenblick lang die Sonne durchsetzt und ein paar der Wolken beiseite schiebt. | Bild: Moll, Mirjam

Wir beschließen, die Route abzukürzen und gehen abermals einen Berghang über einen Geröllpfad hinab, vorbei an den Bödenseen, die plötzlich vor uns auftauchen, als der dicke Nebel einer Wolke sich plötzlich lichtet. Das tiefblaue, teils grünliche Wasser lässt erahnen, wie kalt es sein dürfte.

Einer der Bödenseen taucht plötzlich aus dem Nebel auf – mystisch und dunkel. | Bild: Moll, Mirjam

Hier ist wieder Gras auf dem kargen Boden, der nach und nach in feuchte Wiesen übergeht. Sie säumen einen der Wasserfälle, der sich seinen Weg ins Tal bahnt. Ein Schrei ertönt, und plötzlich eilt eine ganze Familie von Murmeltieren in Erdlöcher. Über den Bach hinweg beginnen wir unseren Abstieg über das Altensteintal, vorbei am Einserkofel, einem der markanten Gipfel der Sextener Gebirgsuhr. Der steile Abstieg geht noch einmal in die Knochen, doch langsam erreichen wir wieder die Baumgrenze, tauchen in den Wald ein, dessen Pfad uns immer noch steil nach unten führt.

Dann erreichen wir das Tal. Sechseinhalb Stunden sind inzwischen vergangen. Heftiger Regen setzt ein, die Berge sind in dicken Wolken verschwunden. Doch die Eindrücke der imposanten Bergmassive hinter uns wirken nach. Der berühmte Architekt Le Corbusier sagte einmal über die beeindruckenden Bergmassive: „Die Dolomiten in Südtirol sind das schönste Bauwerk der Welt.“ Er könnte Recht haben.