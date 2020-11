Meinung Nur für Abonnenten vor 12 Stunden

Ihre Fotos an Millionen Follower auf Instagram und Twitter kurz nach Ihrer Fehlgeburt haben für Aufsehen gesorgt: Liebe Chrissy Teigen, Ihre Offenheit hilft vielen Frauen

In unserem „Samstagsbrief“ schreibt ein Redakteur, eine Redakteurin unserer Zeitung an einen Adressaten, der Schlagzeilen machte, der Diskussionen auslöst, über den man den Kopf schüttelt – meist an eine Person des öffentlichen Lebens, an eine Institution oder an ein Unternehmen. Heute geht der Brief an US-Model Chrissy Teigen, die vor wenigen Wochen ihr Kind in der 20. Schwangerschaftswoche verloren hat.