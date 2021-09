Interview 20. September 2021, 19:00 Uhr

„Ich bin kein Opfer. Ich bin der Idiot“: Jens Söring geht nach seiner 33-jährigen Haftzeit in den USA hart mit sich ins Gericht

Der deutsche Diplomatensohn Jens Söring saß 33 Jahre in den USA im Gefängnis. Nach mehr als 33 Jahren in Haft, kam er schließlich auf Bewährung frei und wurde aus den USA nach Deutschland abgeschoben. Jetzt ist sein Buch „Rückkehr ins Leben“ erschienen. Was er in all den Jahren über sich selbst gelernt hat und warum er auch Dankbarkeit nach dieser Zeit empfindet.