Auf der Strecke zwischen Ingolstadt und München hat in Bayern ein ICE am Freitag eine Regionalbahn gestreift. Bei dem Unfall seien mehrere Menschen leicht verletzt worden, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord in Ingolstadt mit.

Der Unfallort lag demnach im Bereich der Gemeinde Reichertshausen. Es seien zahlreiche Einsatzkräfte bereits vor Ort, hieß es.

(AFP)